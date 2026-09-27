А вы знали, что туалетную бумагу нельзя хранить в ванной: куда ее надо класть

Где хранить туалетную бумагу / © Фото из открытых источников

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Многие хранят запас туалетной бумаги прямо в ванной комнате — на полке, в шкафчике или даже у унитаза. Это кажется логичным и удобным, ведь все необходимое всегда под рукой. Однако ванная комната не является лучшим местом для хранения бумажных изделий. Главная причина — высокая влажность. Во время душа или горячей ванны в воздухе накапливается водяной пар, а бумага легко впитывает влагу. Поэтому рулоны могут терять прочность, деформироваться, приобретать неприятный запах или даже покрываться следами плесени, если долго лежат в сыром помещении.

Почему запас туалетной бумаги лучше убрать из ванной

Особенно быстро впитывает влагу бумага, которая хранится в открытой упаковке. Даже если рулоны на первый взгляд остаются сухими, постоянные перепады температуры и влажности влияют на их качество.

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Еще одна проблема — непосредственная близость к унитазу. При смывании в воздух могут попадать мелкие капли воды, поэтому хранить большой запас бумаги открытым рядом с туалетом не стоит.

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Один рулон для повседневного использования можно оставить в ванной, но запас туалетной бумаги лучше перенести в сухое помещение.

Где правильно хранить туалетную бумагу

Лучшее место для хранения туалетной бумаги — сухой шкаф или амбар, где нет высокой влажности и резких перепадов температуры. Это может быть шкаф в коридоре, гардеробной, спальне или другом сухом помещении.

Если места в квартире немного, рулоны можно сложить в закрытый пластиковый контейнер с крышкой. Такой способ особенно удобен для большого запаса: бумага не пылится и будет защищена от случайного попадания влаги.

Не стоит класть упаковку непосредственно на пол. Даже в сухой комнате лучше использовать полку или шкаф.

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