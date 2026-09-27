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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
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Эти знаки зодиака никогда не забудут, что вы должны им деньги: они помнят каждую копейку

Если вы одолжили деньги представителю одного из этих знаков, лучше не надеяться, что он просто забудет о договоренности.

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Фото автора: Виктория Басанец Виктория Басанец
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Какие знаки зодиака любят деньги

Какие знаки зодиака любят деньги / © Фото из открытых источников

Есть люди, которые могут одолжить деньги близким и через несколько месяцев даже не вспомнить об этом. А есть те, кто прекрасно помнит, кому, когда и сколько одолжил. В астрологии считается, что некоторые знаки зодиака особенно внимательно относятся к деньгам и долгам. Для них возврат заемной суммы не просто вопрос финансов. Они воспринимают это как показатель ответственности, честности и отношения к договоренностям.

Телец

Тельцы известны своей практичностью и внимательным отношением к материальным вещам. Если представитель этого знака одолжил вам деньги, он вряд ли просто забудет о договоренности.

Телец может не напоминать о долге каждый день, но прекрасно будет помнить сумму и обещанный срок возврата. Особенно его раздражает ситуация, когда человек сам тратит деньги на развлечения или товары, но не спешит отдавать то, что занял.

Для этого знака важна финансовая устойчивость, поэтому к чужой безответственности в денежных вопросах он относится достаточно серьезно.

Дева

Среди знаков зодиака, которые не забывают о долгах, часто называют Деву. Представители этого знака любят порядок, конкретику и договоренности.

Если вы сказали, что вернете деньги в следующую пятницу, Дева вполне может запомнить не только сам день, но и сумму, о которой говорилось.

Дева не обязательно потребует возврата денег сразу. Сначала она может деликатно напомнить о договоренности. Но если обещания постоянно переносятся, доверие к человеку быстро исчезает.

Скорпион

Скорпион может спокойно отнестись к временным финансовым затруднениям, если человек честно о них сообщил. Но задолженность без объяснений или постоянное уклонение от разговора о деньгах для него совсем другая история.

Представители этого знака в астрологических описаниях часто предстают как люди с хорошей памятью и острым чувством справедливости. Поэтому они могут долго помнить не только сам долг, но и обстоятельства, при которых брали деньги в долг.

Если договоренность была нарушена, вернуть былое доверие Скорпиона может быть сложнее, чем просто отдать нужную сумму.

Козерог

Козероги обычно серьезно относятся к договоренностям и планированию бюджета. Поэтому, если они дали деньги в долг, ожидают, что договоренность будет выполнена вовремя.

Им важно понимать, когда именно деньги вернутся. Если возникли проблемы, лучше не избегать разговора, а откровенно объяснить ситуацию и предложить новый реальный термин.

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