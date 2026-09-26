Полнолуние в Овне изменит ситуацию для четырех знаков Зодиака: кому придется сделать важный выбор

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26 сентября состоится полнолуние в знаке Овна.

В астрологии полнолуние традиционно символизирует кульминацию – момент, когда определенная ситуация становится очевидной или доходит до точки, после которой нужно что-то решать.

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На этот раз особенно важной будет ось Овен - Весы.

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Овен связан с личной волей, самостоятельностью и желанием действовать.

Весы с партнерством, компромиссом и способностью учитывать интересы других.

Поэтому главный вопрос этой полнолуния может звучать так:

ли сохранить отношения, работу или договоренность, не отказываясь от себя?

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Особенно сильно ответ на этот вопрос могут искать Овны, Раки, Весы и Козороги.

Овен

Для Овнов это полнолуние может стать наиболее личным.

Луна будет находиться непосредственно на их знаке, поэтому эмоции могут быть сильнее обычного.

Может, вдруг стать понятно, чего Овен больше не хочет.

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Ситуация, которую удавалось терпеть или откладывать, может потребовать решения.

Это может касаться:

отношений;

работы;

личных границ;

собственного проекта;

важного разговора.

Особенно остро может возникнуть вопрос свободы.

Если Овен долго чувствовал, что вынужден подстраиваться под других, в конце сентября это может оказаться невыносимым.

Но важно не путать желание перемен с желанием все разрушить.

Иногда достаточно установить новые правила.

Рак

Для Раков полнолуние может подсветить профессиональную сферу.

Может завершаться определенный этап работы.

Проект доходит до результата.

Возникает решение управления.

Или сам Рак понимает, что пора подумать о другом направлении.

Особо важным может стать вопрос:

дает ли нынешняя работа то, ради чего я трачу на нее столько сил?

Для кого-нибудь ответом станет желание двигаться дальше.

Для другого необходимость требовать лучших условий.

Также может появиться возможность, которая поначалу заставит сомневаться.

Не стоит отказываться от нее только потому, что она изменяет привычный порядок.

Весы

Для Весов на первый план выходят партнерства.

Полнолуние происходит в противоположном к ним знаку Овна, поэтому может показать истинное состояние важных отношений.

То, что долго умалчивалось, может наконец-то прозвучать.

Это не обязательно означает конфликт или разрыв.

Для стабильных пар момент может стать толчком к важному разговору о будущем.

Кто может решить жить вместе.

Изменение формата отношений.

Просмотреть общие планы.

Или более четко распределить ответственность.

Но если партнерство давно держалось только на уступках одного человека, это тоже может оказаться очевидным.

Весам важно помнить:

сохранить мир — не одно и то же, что постоянно отказываться от собственных потребностей.

Козорыг

Для Козорогов главной темой могут стать дом и семья.

Может возникнуть вопрос, давно нуждавшийся в решении.

Переезд.

Ремонт.

Жилье.

Обязанности между членами семьи.

Разговор с близкими.

Или необходимость обрести лучший баланс между работой и личной жизнью.

Козороги часто берут на себя больше ответственности, чем действительно должны.

Полнолуние может показать, где этот подход уже начинает истощать.

Возможно, пора не делать все самостоятельно.

Почему выбор может стать неизбежным

Луна во время этой полнолуния будет находиться рядом с Нептуном, а также будет формировать гармонические аспекты с Плутоном и Ураном.

В астрологической символике такое сочетание может усиливать интуитивные осознания и одновременно показывать возможность изменить ситуацию.

То, что раньше было только чувством, может получить конкретную форму.

Человек может понять:

что ее больше не устраивает;

чего она действительно хочет;

с кем готова двигаться дальше;

а какой этап уже завершился.

Не все изменения будут отрицательными

Полнолуние часто воспринимается как период завершения.

Но завершение может быть очень разным.

Завершается неопределенность.

Заканчивается сложный проект.

Приходит ответ.

Разрешается спор.

Человек наконец-то делает выбор.

Для части Овнов, Раков, Весов и Козорогов конец сентября может не отнять что-то важное, а наоборот – освободить место для нового.

На какие события следует обратить внимание

В течение нескольких дней до и после полнолуния могут оказаться:

неожиданные разговоры;

решение в отношениях;

новости с работы;

предложения;

ситуации, связанные с домом;

необходимость установить пределы.

Не каждое событие будет большим.

Иногда переломный момент начинается с одной фразы:

«Меня это больше не устраивает».

Или:

"Я готова попробовать".

Кому это полнолуние может дать наибольший толчок

Наиболее непосредственно ее влияние может ощутить Овен.

Для этого знака полнолуние становится моментом личного осознания.

Но Раки, Весы и Козороги также принадлежат к кардинальной группе знаков, которую это полное затрагивает сильнее всего.

Особенно это касается людей, рожденных в начале своего знака.

Главная тема полны

Полнолуние в Овне напоминает:

иногда важный выбор невозможно сделать так, чтобы ничего не изменилось.

Но отложенное решение тоже есть решение.

Для четырех знаков зодиака конец сентября может стать моментом, когда придется определить, что они готовы оставить в своей жизни, а что уже не отвечает их потребностям.

После этого может открыться новый сценарий.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества и другие эзотерические практики не являются науками. Такие прогнозы носят символический или развлекательный характер и не должны являться единственным основанием для важных жизненных решений.

Напомним, что ранее астрологиня назвала знаки зодиака, которые не любят овощи и фрукты.

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