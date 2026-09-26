Четыре знака китайского гороскопа, которых 26 сентября ждут кардинальные перемены в личной жизни

Китайский гороскоп / © AP

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Для четырёх знаков китайского зодиака после субботы, 26 сентября, может начаться период, когда чувство одиночества постепенно уйдёт на второй план. Речь идёт о Свинье, Козе, Кролике и Собаке.

Об этом сообщило издание Yourtango.

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26 сентября по китайскому календарю приходится на День разрушения Водяного Кролика в месяц Огненного Петуха и год Огненной Лошади. В астрологии такие дни связывают с избавлением от того, что больше не приносит пользы. На этот раз изменения могут касаться эмоциональных барьеров, которые мешали сближаться с другими людьми.

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Свинья

Представители этого знака в последнее время, возможно, много отдавали другим, не получая такой же отдачи в ответ. Из-за этого дисбаланса чувство одиночества могло возникать даже тогда, когда рядом были люди.

После 26 сентября ситуация может начать меняться. Рядом может оказаться человек, который покажет Свинье, что ценит её такой, какая она есть, и способен ответить на её заботу взаимностью.

Коза

Козы склонны отдаляться от окружающих, когда им кажется, что их не понимают. Однако энергия Дня Разрушения, согласно прогнозу, поможет ослабить страх быть неправильно воспринятыми или осужденными.

Представителям этого знака стоит обратить внимание на людей, которые сами ищут общения с ними. Среди них могут быть те, кто готов предложить именно ту искреннюю дружбу и поддержку, которых Козам так не хватало.

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Кролик

Одиночество «Кроликов» может быть связано с их привычкой скрывать свои переживания, чтобы не обременять ими близких. 26 сентября может стать моментом, когда этот внутренний барьер начнёт рушиться.

Представителям этого знака советуют не оставаться наедине со сложными переживаниями, а поговорить с человеком, которому они доверяют. Откровенный разговор может помочь вернуть ощущение эмоциональной близости.

Собака

Собаки известны своей преданностью, однако разочарование в людях могло заставить их дистанцироваться от окружающих. В китайской астрологии Собаку считают «тайным другом» Кролика, поэтому День Водяного Кролика может быть особенно благоприятным для этого знака.

После 26 сентября Собакам может стать легче вновь доверять людям и впускать их в свою жизнь. Для этого может хватить искреннего разговора с человеком, который уже не раз доказывал, что на него можно положиться.

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Напомним, астрологи предупредили, что в эти выходные, 26 и 27 сентября, звёзды уготовили счастье и радость, только в одном случае они будут тихими, светлыми и спокойными, а в другом — активными, бурными и насыщенными.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, создателем которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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