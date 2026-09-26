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Магнитная буря 26 сентября: сколько баллов будет
Геомагнитная активность будет оставаться достаточно слабой.
В субботу, 26 сентября, активность Солнца будет слабой. Ожидается магнитная буря с К-индексом 3,7 — это зеленый уровень.
Об этом сообщили ресурсы Meteoagent и Британской геологической службы.
Активность Солнца слаба, но скорость солнечного ветра несколько повышена. Впрочем, не исключены отдельные периоды шторма класса G1, поскольку одновременно могут проявляться эффекты нескольких корональных выбросов.
Магнитная буря (геомагнитная буря) — временное возмущение магнитного поля Земли, возникающее из-за активности Солнца. Чаще всего причиной становятся вспышки на Солнце или выбросы солнечной плазмы, которые посредством потока заряженных частиц достигают Земли и взаимодействуют с ее магнитным полем.