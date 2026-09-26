Магнитная буря 26 сентября: сколько баллов будет

Магнитная буря / © Associated Press

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В субботу, 26 сентября, активность Солнца будет слабой. Ожидается магнитная буря с К-индексом 3,7 — это зеленый уровень.

Об этом сообщили ресурсы Meteoagent и Британской геологической службы.

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Активность Солнца слаба, но скорость солнечного ветра несколько повышена. Впрочем, не исключены отдельные периоды шторма класса G1, поскольку одновременно могут проявляться эффекты нескольких корональных выбросов.

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Магнитная буря 26 сентября. Фото: Meteoagent.

Магнитная буря (геомагнитная буря) — временное возмущение магнитного поля Земли, возникающее из-за активности Солнца. Чаще всего причиной становятся вспышки на Солнце или выбросы солнечной плазмы, которые посредством потока заряженных частиц достигают Земли и взаимодействуют с ее магнитным полем.

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