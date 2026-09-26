РФ массированно била прямо по жилым домам — детали атаки

Последствия атаки / © Олег Кипер / Одесская ОВА

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Ночью россияне устроили массированную атаку по гражданской инфраструктуре Одесской области.

О последствиях сообщил глава ОВА Олег Кипер.

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«На юге области повреждены фасады и остекление более 10 частных и многоэтажных жилых домов, гостинично-ресторанный комплекс и административные здания на территории предприятия», — отметил он.

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По предварительной информации, пострадавших нет. На местах идет ликвидация последствий.

Атака по Украине 26 сентября — что известно

Оккупанты ночью в субботу, 26 сентября, атаковали Украину 173 ударными БпЛА типа Shahed, более 50 из которых — реактивные, а также дронами Гербера и имитаторами Пародия. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Войска страны-агрессора России в течение ночи субботы, 26 сентября, нанесли удары по четырем районам Киева, возникли пожары. Пострадали не менее четырех человек, сообщил городской голова Виталий Кличко.

В Святошинском районе в результате падения БпЛА на территорию ТРЦ возникло возгорание и разрушение одного из магазинов. Пожар уже был ликвидирован, добавил Кличко.

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