Как ухаживать за морозниками осенью для пышного цветения: 5 простых дел на сентябрь

Морозник / © Credits

Реклама

Есть немало причин восхищаться морозником. Эти необычные цветы ценятся за их красоту, неприхотливость в уходе и способность цвести ранней весной или даже зимой (в регионах с мягким климатом). Пока другие растения в сентябре готовятся к периоду покоя, морозники активно наращивают крепкие корни и формируют цветочные почки.

Те, кто уже выращивал морозники, знают, что они не требуют особых хлопот. Однако выполнение этих простых сентябрьских процедур подготовит растения к следующему вегетационному сезону и обеспечит здоровье листьев и обильное цветение.

Реклама

Что нужно морозникам осенью для эффектного зимнего цветения, рассказывает GardeningKnowHow.

Реклама

Очистка и приведение растений в порядок

Морозник / © Credits

Не срезайте всю листву морозников осенью. Лучше сделать это весной, когда начнут появляться новые побеги. Сейчас стоит лишь немного привести кустики в порядок: удалить увядшие цветы и поврежденную или больную листву. Осмотрите растения и удалите всю листву, имеющую признаки повреждения или болезней. Если вы подозреваете наличие заболевания, выбросьте такую листву в мусор — не кладите её в компост.

Тщательно очищайте инструменты после обрезки.

Также стоит привести в порядок территорию вокруг кустиков морозника. Приподнимите листья и осмотрите участок: соберите и удалите весь мусор и опавшие листья. Это улучшит циркуляцию воздуха в условиях повышенной осенней влажности и снизит риск возникновения болезней.

Несложная осенняя подкормка

Морозник / © Credits

Морозники (гелеборусы) обычно не нуждаются в интенсивной подкормке, но осень — подходящее время для внесения дополнительных питательных веществ. Растения вот-вот выйдут из состояния летнего покоя и возобновят активный рост корней, поэтому небольшая порция удобрений пойдет им на пользу.

Реклама

Используйте сбалансированное удобрение мягкого действия — жидкое или пролонгированного действия. В качестве альтернативы можно внести немного компоста. Специальные удобрения для стимулирования цветения точно не нужны для того, чтобы морозники зацвели.

Поскольку взрослые морозники требуют минимальной подкормки, стоит поискать другие причины, если вы заметили замедление роста. Скорее всего, проблема кроется в влажности почвы или в заболеваниях. Проверьте, не пересохла ли почва и хорошо ли она пропускает воду; также осмотрите растения на наличие признаков распространённых болезней морозников, таких как плесень или пятнистость.

Обновление мульчи и контроль влажности

Морозник / © Credits

Осадки в начале осени могут быть непредсказуемыми. Влажность почвы имеет решающее значение, поскольку у подснежников начинается период активного роста корней, поэтому следите как за дождями, так и за состоянием почвы вокруг растений.

Если почва постоянно пересыхает, а погода становится необычно жаркой и сухой, обеспечьте регулярный и глубокий полив под корень, а не сверху на листья. Для удобства используйте систему капельного полива или специальный пористый шланг. Уделяйте особое внимание поддержанию влажности почвы вокруг только что разделенных и пересаженных морозников.

Реклама

Мульчирование — отличный способ поддерживать стабильную влажность почвы. Нанесите слой органической мульчи толщиной около 5 см вокруг растений. Оставьте участок непосредственно у корневой шейки открытым, чтобы предотвратить гниение.

Разделение крупных кустов

Морозники хорошо разрастаются, образуя крупные, густые кусты, которые цветут каждый год и не требуют ежегодной делки. На самом деле они не любят, когда их корни тревожат, поэтому дайте крупным растениям окрепнуть и разрастись в течение как минимум трёх лет… и делите только здоровые, сильно разросшиеся кусты.

Если вы считаете, что ваш морозник готов к делению, лучшее время для этого — начало осени. Прохладный воздух и ещё тёплая почва создают благоприятные условия для укоренения пересаженных растений до наступления зимних холодов. Чтобы разделить морозник, выкопайте весь корневой ком и аккуратно разрежьте его так, чтобы на каждой деленке было не менее двух-трех здоровых восстановительных почек (частей корневища с точками роста). Сразу же высадите полученные части на новое место.

Проверьте, нет ли самосева

© Credits

Если вы позволили весенним цветкам морозника сформировать семена, вокруг взрослых растений, вероятно, появится немало молодых побегов-самосевов. К сентябрю эти сеянцы могут сильно разрастись, поэтому их следует найти и удалить. Делая это, будьте осторожны, чтобы не повредить корни материнского растения.

Вы можете просто утилизировать эти ростки, пересадить их в другое место или в горшки. Также можно оставить часть из них, чтобы сформировать новые кусты. Однако помните: многие морозники являются гибридами, поэтому новые растения могут отличаться от материнских.

Морозники — очень неприхотливые растения, которые после укоренения не требуют сложного ухода. Впрочем, немного внимания в начале осени пойдет им на пользу. Следите за влажностью почвы, проведите легкую прореживание кустов, а при необходимости подкормите или разделите их — тогда они успешно вступят в период активного роста и будут радовать вас роскошным цветением с конца зимы до начала весны.

Новости партнеров

Новости партнеров