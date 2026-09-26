Цены на топливо зашкаливают: где дешево заправить автомобиль 26 сентября

Топливо подорожало / © Associated Press

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Сегодня, 26 сентября, ряд крупнейших сетей АЗС Украины изменили цены на топливо.

Об этом сообщает «Главком».

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Средняя цена бензина А-95 в представленных сетях составляет около 90,58 грн/литр, дизельного топлива — 99,23 грн/литр.

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По сравнению с предыдущим днем изменения зафиксированы, в частности, в сетях WOG и KLO. На WOG стандартный бензин А-95 подешевел с 92,90 до 92 грн/л, А-95+ с 95,90 до 94,60 грн/л. Дизель стал дешевле на 1,10 грн — до 98,80 грн/л. В то же время, дизель премиумкласса подорожал с 99,90 до 100,90 грн/л.

На KLO дизельное топливо подешевело с 99,80 до 97,90 грн/л. Стоимость бензина А-95 осталась на уровне 85,90 грн/л, А-95+ — 92 грн/л. А-92 продают по 84,50 грн/л, А-100 — по 99,90 грн/л.

На UPG цена бензина А-95 составляет 88,90 грн/л, А-95+ — 91,90 грн/л. Дизель стоит 97,90 грн/л, дизель премиум класса — 99,90 грн/л. А-100 продается по 99,90 грн/л.

На АЗС «Укрнефть» бензин А-95 стоит 88,90 грн/л, А-95+ — 88,90 грн/л, А-92 — 86,90 грн/л. Дизель продают по 97,90 грн/л, премиальный дизель по 99,90 грн/л.

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Цены на топливо в Украине: последние новости

Напомним, в Украине нет оснований ожидать общего дефицита горючего, однако из-за вражеских атак на логистические коридоры возможны временные перебои с его поставкой.

Эксперт топливного рынка и директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн заверил, что АЗС работают и поставки есть, но в случае повреждения ключевых маршрутов понадобится время на восстановление объектов или перенаправление топливных потоков.

Генеральный директор группы компаний Prime Group и топливный эксперт Дмитрий Левшкин сообщал, что в феврале 2027 года стоимость дизельного топлива в Украине может существенно вырасти и достичь 115–120 гривен за литр по оптимистическому сценарию, а при худшем развитии событий — достичь 140–145 гривен.

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