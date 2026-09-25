- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 1458
- Время на прочтение
- 3 мин
Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 26-27 сентября
Нынешние выходные, 26 и 27 сентября, созданы звездами для счастья и радости, только в одном случае она будет тихой, светлой и спокойной, а во втором — активной, бурной и действенной.
Суббота, 26 сентября, — день мировой гармонии, когда необходимо добиваться чистоты во всем — от собственной души до окружающего мира в целом. Можно и нужно отдыхать, включая в список занятий дня только интеллектуальные задачи — например, разгадывать кроссворды, что является прекрасной тренировкой для ума. Время — особенно по вечерам– желательно провести в кругу семьи, что поспособствует укреплению связей с близкими людьми.
Несмотря на выходные нельзя позволять лени, которая сегодня будет свойственна многим из нас, полностью нами овладеть: лучше заняться наведением порядка и уюта в доме.
Воскресенье, 27 сентября, — день, когда категорически не рекомендуется скучать и грустить — высшие силы, которые помогают человеку, могут счесть такое поведение неблагодарностью обидеться.
Если нет повода для безудержного веселья, что вполне понятно в наше время, важно постараться хотя бы найти себе интересное занятие, которое уже само по себе может вызвать приятные эмоции. Решение деловых вопросов лучше перенести на другой день, а вот сделки — особенно финансового свойства — обещают быть удачными. Необходимо избегать сухого тона в общении с близкими людьми: они могут решить, что мы по какой-то причине затаили на них зло, и, в свою очередь, обидятся на нас — получится замкнутый круг. Кому повезет в такое во всех отношениях удачное и счастливое время?
Телец
Тельцы получат прекрасную возможность помириться с человеком, с которым они — во многом именно благодаря своему редкостному упрямству — умудрились поссориться некоторое время назад. С тех пор представители знака думали исключительно о доводах, убеждающих партнера партнера в том, что ничего такого — плохого — они не имели в виду.
Скорее всего, им это удастся, особенно если они не станут проявлять не свойственную им повышенную эмоциональность: в таком случае они могут вывести конфликт на новый уровень и вместо мира получить продолжение войны,
Весы
Весы смогут добиться потрясающих — как профессиональных, если они решат заняться работой, так и хозяйственных — результатов. Но произойдет это только в том случае, если они, посчитав, что в выходные можно позволить себе немного побездельничать, не станут лениться.
Время благоприятно для активной деятельности, тогда и итоги можно будет подвести с удовольствием. Тем более что, поторопившись, а в эти дни спешка — конечно, в разумных пределах — не возбраняется, можно будет выкроить время для полноценного отдыха. Лучше всего, на природе — разумеется, при условии хорошей погоды.
Рыбы
Рыбам не только можно, но и нужно приглашать гостей — правда, только самых близких и любимых, недоброжелательно настроенным знакомым в доме представителей знака в эти дни — да и в любое другое время — не место.
Повод для веселья у каждого из них будет свой, но обязательно особенный — имеющий непосредственное влияние на всю их последующую жизнь. Именно поэтому обстановка должна быть на высшем уровне, а общение — не формальным, а душевным. Не стоит жалеть времени и сил на подготовку такого «мероприятия», тогда и воспоминания не померкнут даже с годами.
Читайте также:
Меркурий в Скорпионе с 30 сентября до 6 декабря 2026 года: что нас ждет в это время
Лилит в Деве с 14 сентября 2026 по 11 июня 2027 года: почему этот период непростой
Меркурий в Весах с 10 до 30 сентября 2026 года: как использовать этот период