Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 26-27 сентября

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Суббота, 26 сентября, — день мировой гармонии, когда необходимо добиваться чистоты во всем — от собственной души до окружающего мира в целом. Можно и нужно отдыхать, включая в список занятий дня только интеллектуальные задачи — например, разгадывать кроссворды, что является прекрасной тренировкой для ума. Время — особенно по вечерам– желательно провести в кругу семьи, что поспособствует укреплению связей с близкими людьми.

Несмотря на выходные нельзя позволять лени, которая сегодня будет свойственна многим из нас, полностью нами овладеть: лучше заняться наведением порядка и уюта в доме.

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Воскресенье, 27 сентября, — день, когда категорически не рекомендуется скучать и грустить — высшие силы, которые помогают человеку, могут счесть такое поведение неблагодарностью обидеться.

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Если нет повода для безудержного веселья, что вполне понятно в наше время, важно постараться хотя бы найти себе интересное занятие, которое уже само по себе может вызвать приятные эмоции. Решение деловых вопросов лучше перенести на другой день, а вот сделки — особенно финансового свойства — обещают быть удачными. Необходимо избегать сухого тона в общении с близкими людьми: они могут решить, что мы по какой-то причине затаили на них зло, и, в свою очередь, обидятся на нас — получится замкнутый круг. Кому повезет в такое во всех отношениях удачное и счастливое время?

Телец

Тельцы получат прекрасную возможность помириться с человеком, с которым они — во многом именно благодаря своему редкостному упрямству — умудрились поссориться некоторое время назад. С тех пор представители знака думали исключительно о доводах, убеждающих партнера партнера в том, что ничего такого — плохого — они не имели в виду.

Скорее всего, им это удастся, особенно если они не станут проявлять не свойственную им повышенную эмоциональность: в таком случае они могут вывести конфликт на новый уровень и вместо мира получить продолжение войны,

Весы

Весы смогут добиться потрясающих — как профессиональных, если они решат заняться работой, так и хозяйственных — результатов. Но произойдет это только в том случае, если они, посчитав, что в выходные можно позволить себе немного побездельничать, не станут лениться.

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Время благоприятно для активной деятельности, тогда и итоги можно будет подвести с удовольствием. Тем более что, поторопившись, а в эти дни спешка — конечно, в разумных пределах — не возбраняется, можно будет выкроить время для полноценного отдыха. Лучше всего, на природе — разумеется, при условии хорошей погоды.

Рыбы

Рыбам не только можно, но и нужно приглашать гостей — правда, только самых близких и любимых, недоброжелательно настроенным знакомым в доме представителей знака в эти дни — да и в любое другое время — не место.

Повод для веселья у каждого из них будет свой, но обязательно особенный — имеющий непосредственное влияние на всю их последующую жизнь. Именно поэтому обстановка должна быть на высшем уровне, а общение — не формальным, а душевным. Не стоит жалеть времени и сил на подготовку такого «мероприятия», тогда и воспоминания не померкнут даже с годами.

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