Астролог назвал знаки Зодиака, которым не стоит общаться со Стрельцами

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И если у одних присущий им позитив, доброжелательность, оптимизм и легкость в общении восхищает, то других безумно раздражают негативные качества их характера — отсутствие тактичности, бесцеремонность, прямолинейность и безответственность.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которым лучше не общаться со Стрельцами.

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Козерог

Козерогам, которые превыше всего ценят порядок, очень трудно смириться с безалаберностью Стрельцов, которые не следят за графиком коммунальных платежей и разбрасывают вещи, где и как попало. Особенно тяжело они переживают такое несовпадение житейских приоритетов в совместной жизни, которая становится для обоих знаков серьезным испытанием.

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Близнецы

Близнецов, как представителей самого двойственного знака Зодиака, раздражает прямолинейность Стрельцов, которые редко раздумывают над своими поступками и решениями. Они, не взяв и минуты на оценку сложившейся ситуации, выдают первый попавшийся вариант и злятся, когда Близнецы переходят от одного к другому, а затем обратно.

Телец

Тельцы во всех ситуациях и обстоятельствах предпочитают стабильность, которая для Стрельцов практически ничего не значат. Они могут сорваться с места и улететь буквально на другой конец Земли, оставив Тельцов в состоянии полного недоумения: стоит ли удивляться, чо представители этих знаков, несмотря на вспыхивающие между ними романы, с трудом уживаются друг с другом.

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