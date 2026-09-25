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Астрологиня назвала знаки зодіака, яким не варто спілкуватися зі Стрільцями
Стрілець — дев’ятий знак зодіакального кола, представники якого рідко залишають інших людей байдужими.
І якщо в одних притаманні їм позитив, доброзичливість, оптимізм та легкість у спілкуванні викликають захоплення, то інших шалено дратують негативні риси їхнього характеру — відсутність тактовності, безцеремонність, прямолінійність та безвідповідальність.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодіаку, яким краще не спілкуватися зі Стрільцями.
Козоріг
Козорогам, які понад усе цінують порядок, дуже важко змиритися з безладдям Стрільців, які не стежать за графіком комунальних платежів і розкидають речі де попало. Особливо важко вони переживають таку розбіжність життєвих пріоритетів у спільному житті, яке стає для обох знаків серйозним випробуванням.
Близнята
Близнят, як представників найдвоїстішого знака Зодіаку, дратує прямолінійність Стрільців, які рідко замислюються над своїми вчинками та рішеннями. Вони, не витрачаючи й хвилини на оцінку ситуації, що склалася, пропонують перший-ліпший варіант і сердяться, коли Близнюки переходять від одного до іншого, а потім назад.
Телець
Тельці в будь-яких ситуаціях і за будь-яких обставин віддають перевагу стабільності, яка для Стрільців практично нічого не означає. Вони можуть раптово зникнути й полетіти буквально на інший кінець Землі, залишивши Тельців у стані повного здивування: чи варто дивуватися, що представники цих знаків, незважаючи на романи, що спалахують між ними, насилу уживаються один з одним.
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