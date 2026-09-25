Частина українців можуть отримати будинки безкоштовно, але є умови: кому дістануться

В Україні певна категорія громадян може отримати будинок безоплатно / © pexels.com

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В Україні запустили експериментальну урядову програму «Будиночки в селі», яка дає змогу деяким категоріям громадян безоплатно отримати житло у користування.

Така допомога орієнтована на внутрішньо переміщених осіб (ВПО), котрі залишили зони активних боїв чи окуповані території й наразі шукають прихисток. Про це повідомляє Юридичний порадник для ВПО.

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Що потрібно для безоплатного отримання житла: перелік умов

Експериментальна програма регулюється постановою Кабінету Міністрів від 10 червня 2026 року № 751. Переселенцям із територій активних бойових дій і тимчасово окупованих населених пунктів можуть надати в безплатне користування будинок у сільській місцевості. Однак отримати житло ВПО можуть при умові, якщо вони:

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не мали власного житла на підконтрольній Україні території або в зонах, де не ведуться бойові дії;

мали знищену/пошкоджену нерухомість, непридатну для проживання;

не отримували компенсацію за зруйновану квартиру чи будинок;

протягом шести місяців до подання заяви не купували земельну ділянку вартістю понад 100 000 грн;

не отримували житловий ваучер на суму до двох мільйонів гривень;

протягом аналогічного періоду не купували транспортний засіб, з року випуску якого минуло менш ніж п’ять років.

Винятки становлять:

мопеди, причепи; мотоцикли, вартістю до 33 735 грн у 2026 році;

самостійно зібрані;

придбані особою з інвалідністю I та II групи;

одержані безоплатно / придбані на пільгових умовах через органи соціального захисту населення або благодійні організації;

викрадені або фізично знищені;

транспортні засоби, придбані батьками — вихователями дитячих будинків сімейного типу, багатодітними сім’ями та сім’ями з дітьми з інвалідністю, сім’ями з особами з інвалідністю I та II групи, які досягли 80-річного віку.

Крім того, після переїзду потрібно упродовж трьох місяців працевлаштуватися або підтвердити інший вид офіційної зайнятості. Зокрема, можна відкрити власну справу, пройти військову чи альтернативну службу, вступити на навчання або набути статусу безробітного.

Хто ризикує втратити надане житло

Фахівці пояснюють, що якщо працездатний переселенець чи члени його родини протягом трьох місяців не знайдуть роботу та не стануть на облік у центр зайнятості, їх позбавлять права безкоштовно мешкати в сільській домівці без надання іншого прихистку. При цьому мати офіційне працевлаштування чи статус ФОП безпосередньо на момент подачі звернення не вимагається, оскільки тримісячний термін надається саме для розв’язання цього питання.

Гарантована можливість безоплатно користуватися житлом залишається за тими ВПО, хто вже працює (включно із дистанційною роботою на закордонні компанії), провадить незалежну професійну діяльність чи проходить військову службу.

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Окрім цього, статус зайнятих осіб зберігається за тими, хто опікується дитиною з інвалідністю, особою з першою групою інвалідності або літньою людиною, яка за медичним висновком потребує постійного піклування. Загалом перелік пільгових винятків є досить розширеним.

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Варто зауважити, що родини українських військовослужбовців мають право на низку соціальних гарантій, зокрема пільги для дітей під час навчання, медичне обслуговування у військово-медичних закладах та 75-відсоткову знижку на житлово-комунальні послуги для учасників бойових дій. Конкретний обсяг прав залежить від статусу військового та члена його сім’ї, тому для оформлення пільг слід звертатися до відповідних органів і попередньо уточнювати необхідні документи.

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