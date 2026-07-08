У Харкові ракети влучили у два райони: пошкоджено понад 20 будинків, є постраждалі

Пожежа, вибух / © ТСН.ua

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Російські ракети вночі 8 липня вдарили по Основ'янському та Немишлянському районах Харкова. Унаслідок атаки пошкоджено понад 20 приватних будинків, храм, автомобілі та мережу вуличного освітлення.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, зафіксовано влучання ракет в Основ'янському та Немишлянському районах міста. Наслідки удару по Основ'янському району ще уточнюються.

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У Немишлянському районі внаслідок ракетного удару пошкоджено понад 20 приватних будинків, скління вікон храму, мережу вуличного освітлення та п'ять автомобілів. На місці працюють усі профільні служби.

Попередньо відомо про двох постраждалих. За інформацією міського голови, вони зазнали гострої реакції на стрес. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

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Нагадаємо, російські війська посеред дня атакували безпілотником багатоповерховий будинок у Запоріжжі. Ворожий БпЛА влучив у багатоповерхівку в одному з районів міста. Після удару сталася пожежа.

Також вночі 6 липня Росія масовано атакувала ракетами Київ. Влучання зафіксували в кількох районах. Росіяни знову били по житловій забудові.

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