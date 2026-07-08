- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 155
- Час на прочитання
- 1 хв
Ракетна атака на Харків: зафіксовано влучання в Основ'янському та Немишлянському районах
У Харкові вночі 8 липня пролунали вибухи. Міський голова Ігор Терехов повідомив про влучання ракет у двох районах міста, інформація про наслідки уточнюється.
У ніч проти 8 липня російські війська завдали ракетного удару по Харкову.
За словами міського голови Ігоря Терехова, зафіксовано влучання ракет в Основ'янському та Немишлянському районах міста.
«Зафіксовано влучання ракет в Основ’янському районі. Наслідки уточнюються. Також фіксуємо влучання ракети в Немишлянському районі», — повідомив Терехов.
Наразі інформація про постраждалих, руйнування та інші наслідки атаки уточнюється. На місцях працюють відповідні служби.
Війна в Україні — останні новини
Нагадаємо, російські війська посеред дня атакували безпілотником багатоповерховий будинок у Запоріжжі. Ворожий БпЛА влучив у багатоповерхівку в одному з районів міста. Після удару сталася пожежа.
Також вночі 6 липня Росія масовано атакувала ракетами Київ. Влучання зафіксували в кількох районах. Росіяни знову били по житловій забудові.