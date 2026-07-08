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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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155
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Ракетна атака на Харків: зафіксовано влучання в Основ'янському та Немишлянському районах

У Харкові вночі 8 липня пролунали вибухи. Міський голова Ігор Терехов повідомив про влучання ракет у двох районах міста, інформація про наслідки уточнюється.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Ракета

Ракета / © ТСН.ua

У ніч проти 8 липня російські війська завдали ракетного удару по Харкову.

За словами міського голови Ігоря Терехова, зафіксовано влучання ракет в Основ'янському та Немишлянському районах міста.

«Зафіксовано влучання ракет в Основ’янському районі. Наслідки уточнюються. Також фіксуємо влучання ракети в Немишлянському районі», — повідомив Терехов.

Наразі інформація про постраждалих, руйнування та інші наслідки атаки уточнюється. На місцях працюють відповідні служби.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, російські війська посеред дня атакували безпілотником багатоповерховий будинок у Запоріжжі. Ворожий БпЛА влучив у багатоповерхівку в одному з районів міста. Після удару сталася пожежа.

Також вночі 6 липня Росія масовано атакувала ракетами Київ. Влучання зафіксували в кількох районах. Росіяни знову били по житловій забудові.

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Дата публікації
Кількість переглядів
155
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