Ракетна атака на Харків: зафіксовано влучання в Основ'янському та Немишлянському районах

Ракета / © ТСН.ua

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У ніч проти 8 липня російські війська завдали ракетного удару по Харкову.

За словами міського голови Ігоря Терехова, зафіксовано влучання ракет в Основ'янському та Немишлянському районах міста.

«Зафіксовано влучання ракет в Основ’янському районі. Наслідки уточнюються. Також фіксуємо влучання ракети в Немишлянському районі», — повідомив Терехов.

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Наразі інформація про постраждалих, руйнування та інші наслідки атаки уточнюється. На місцях працюють відповідні служби.

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Нагадаємо, російські війська посеред дня атакували безпілотником багатоповерховий будинок у Запоріжжі. Ворожий БпЛА влучив у багатоповерхівку в одному з районів міста. Після удару сталася пожежа.

Також вночі 6 липня Росія масовано атакувала ракетами Київ. Влучання зафіксували в кількох районах. Росіяни знову били по житловій забудові.

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