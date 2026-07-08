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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
292
Час на прочитання
2 хв

Швейцарія у серії пенальті здолала Колумбію і стала останнім чвертьфіналістом ЧС-2026

У чвертьфіналі Мундіалю швейцарці позмагаються з Аргентиною.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Швейцарія — Колумбія

Швейцарія — Колумбія / © Associated Press

Збірна Швейцарії здолала команду Колумбії в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026. Основний і додатковий час поєдинку на стадіоні "BC Place" у канадському Ванкувері завершився з рахунком 0:0, а в серії пенальті тріумфували швейцарці — 4:3.

В основний час зустрічі командам не вдалося визначити переможця, тому гра перейшла до екстратаймів.

Там збірні продовжили вести напружену боротьбу. Колумбійці на 99-й хвилині могли відкривати рахунок, але Джон Лукумі головою пробив у поперечину після подачі з кутового від Луїса Діаса.

В екстратаймах Швейцарія та Колумбія також не змогли визначити сильнішого, тому все вирішувала серія післяматчевих пенальті, де точнішими були швейцарці — 4:3.

У чвертьфіналі Швейцарія позмагається з Аргентиною, яка в 1/8 фіналу здійснила суперкамбек проти Єгипту (3:2).

  • На ЧС-2026 швейцарці посіли перше місце у групі B, зігравши внічию з Катаром (1:1), розгромивши команду Боснії і Герцеговини (4:1), а також обігравши Канаду (2:1). В 1/16 фіналу підопічні Мурата Якіна обіграли Алжир (2:0).

  • Колумбійці стали першими у квартеті K, обігравши Узбекистан (3:1), здолавши ДР Конго (1:0) та зігравши внічию з Португалією (0:0). В 1/16 фіналу південноамериканська збірна здолала Гану (1:0).

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Раніше повідомлялося, що Іспанія вирвала перемогу над Португалією та вийшла до чвертьфіналу ЧС-2026.

Також ми розповідали, що Бельгія розгромила США та вийшла до чвертьфіналу ЧС-2026.

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Дата публікації
Кількість переглядів
292
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