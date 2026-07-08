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Швейцарія у серії пенальті здолала Колумбію і стала останнім чвертьфіналістом ЧС-2026
У чвертьфіналі Мундіалю швейцарці позмагаються з Аргентиною.
Збірна Швейцарії здолала команду Колумбії в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026. Основний і додатковий час поєдинку на стадіоні "BC Place" у канадському Ванкувері завершився з рахунком 0:0, а в серії пенальті тріумфували швейцарці — 4:3.
В основний час зустрічі командам не вдалося визначити переможця, тому гра перейшла до екстратаймів.
Там збірні продовжили вести напружену боротьбу. Колумбійці на 99-й хвилині могли відкривати рахунок, але Джон Лукумі головою пробив у поперечину після подачі з кутового від Луїса Діаса.
В екстратаймах Швейцарія та Колумбія також не змогли визначити сильнішого, тому все вирішувала серія післяматчевих пенальті, де точнішими були швейцарці — 4:3.
У чвертьфіналі Швейцарія позмагається з Аргентиною, яка в 1/8 фіналу здійснила суперкамбек проти Єгипту (3:2).
На ЧС-2026 швейцарці посіли перше місце у групі B, зігравши внічию з Катаром (1:1), розгромивши команду Боснії і Герцеговини (4:1), а також обігравши Канаду (2:1). В 1/16 фіналу підопічні Мурата Якіна обіграли Алжир (2:0).
Колумбійці стали першими у квартеті K, обігравши Узбекистан (3:1), здолавши ДР Конго (1:0) та зігравши внічию з Португалією (0:0). В 1/16 фіналу південноамериканська збірна здолала Гану (1:0).
ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.
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