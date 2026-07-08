Швейцария в серии пенальти одолела Колумбию и стала последним четвертьфиналистом ЧМ-2026

Швейцария — Колумбия / © Associated Press

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Сборная Швейцарии одолела команду Колумбии в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026. Основное и дополнительное время поединка на стадионе "BC Place" в канадском Ванкувере завершилось со счетом 0:0 , а в серии пенальти триумфовали швейцарцы — 4:3.

В основное время встречи командам не удалось определить победителя, поэтому игра перешла в экстра-таймы.

Там сборные продолжили напряженную борьбу. Колумбийцы на 99-й минуте могли открывать счет, но Джон Лукуми головой пробил в перекладину после подачи с углового от Луиса Диаса.

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В экстра-таймах Швейцария и Колумбия также не смогли определить сильнейшего, поэтому все решала серия послематчевых пенальти, где точнее были швейцарцы — 4:3.

В четвертьфинале Швейцария сразится с Аргентиной, которая в 1/8 финала совершила суперкамбэк против Египта (3:2).

На ЧМ-2026 швейцарцы заняли первое место в группе B, сыграв вничью с Катаром (1:1), разгромив команду Боснии и Герцеговины (4:1), а также обыграв Канаду (2:1). В 1/16 финала подопечные Мурата Якина обыграли Алжир (2:0).

Колумбийцы стали первыми в квартете K, обыграв Узбекистан (3:1), одолев ДР Конго (1:0) и сыграв вничью с Португалией (0:0). В 1/16 финала южноамериканская сборная одолела Гану (1:0).

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Ранее сообщалось, что Испания вырвала победу над Португалией и вышла в четвертьфинал ЧМ-2026.

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Также мы рассказывали, что Бельгия разгромила США и вышла в четвертьфинал ЧМ-2026.

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