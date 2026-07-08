Определились все пары 1/4 финала ЧМ-2026: кто с кем сыграет

Трофей чемпионата мира по футболу / © Associated Press

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С 4 по 7 июля состоялись матчи 1/8 финала чемпионата мира-2026.

По их итогам стали известны все четвертьфинальные пары турнира.

Вашему вниманию все пары 1/4 финала Мундиаля. Поединки этой стадии состоятся с 9 по 12 июля.

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Пары 1/4 финала ЧМ-2026

9 июля. 23:00. Франция — Марокко

10 июля. 22:00. Испания — Бельгия

12 июля. 00:00. Норвегия — Англия

12 июля. 04:00. Аргентина — Швейцария

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В полуфинале победитель пары Франция — Марокко сразится с триумфатором дуэли Испания — Бельгия, а победитель матча Норвегия — Англия сойдется с триумфатором поединка Аргентина — Швейцария.

Сетка плей-офф ЧМ-2026

Сетка плей-офф ЧМ-2026 / x.com/FIFAWorldCup

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами

В общей сложности ЧМ-2026 будет состоять из 104 матчей, а сам турнир продлится 39 дней. Это будет самый продолжительный чемпионат мира по футболу в истории. Для сравнения: на ЧМ-2022 было сыграно 64 поединка за 28 дней.

Отметим, что действующим чемпионом мира по футболу является сборная Аргентины. В финале Мундиаля-2022 в Катаре "альбиселесте" в серии пенальти обыграли Францию.

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