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В Воронежской области, вероятно, атаковали военный аэродром "БорисоГлебск" - мониторинговые каналы ASTRA
В ночь на 8 июля в Воронежской области РФ раздались взрывы, после которых, по данным OSINT-аналитиков ASTRA, вероятно, возник пожар на территории военного аэродрома "Борисоглебск", где базируется российская боевая авиация.
В ночь на 8 июля в Воронежской области РФ раздались взрывы. По данным OSINT-анализа издания ASTRA, под ударом мог оказаться военный аэродром "БорисоГлебск".
Об этом сообщает ASTRA со ссылкой на анализ видеозаписей очевидцев.
Местные жители сообщили о серии взрывов в регионе. Изучив обнародованные кадры, аналитики ASTRA пришли к предварительному выводу, что на территории военного аэродрома "Борисоглебск" возник пожар.
Видео, на которых предположительно зафиксировано возгорание, опубликовал украинский Telegram-канал Exilenova+.
Официального подтверждения поражения аэродрома пока нет. Российские власти по состоянию на момент публикации не комментировали информацию о возможных последствиях атаки.
Аэродром "БорисоГлебска" в Воронежской области уже неоднократно становился целью атак беспилотников. По данным открытых источников, на нем базируются военные самолеты, используемые Россией в войне против Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что РФ начала прятать стратегическую авиацию: на аэродроме "Энгельс" возводят 17 ангаров