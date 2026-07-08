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- Украина
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В Киеве выросло количество пострадавших в результате ракетной атаки: Кличко сообщил новые данные
В столице увеличилось количество пострадавших в результате российской ракетной атаки ночью 8 июля — пока известно о двух травмированных, один из них находится в больнице.
По словам городского головы Киева Виталия Кличко , по состоянию на данный момент в столице известно о двух пострадавших в результате российской ракетной атаки .
Одного из травмированных медики госпитализировали, другому оказали необходимую помощь на месте. На местах попадания и падения обломков продолжают работать спасатели, медики и другие экстренные службы. Информация о последствиях атаки уточняется.
Напомним, что в результате российской баллистической атаки в Киеве возникли пожары в Деснянском и Святошинском районах. На местах работают экстренные службы.