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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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72
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В Киеве выросло количество пострадавших в результате ракетной атаки: Кличко сообщил новые данные

В столице увеличилось количество пострадавших в результате российской ракетной атаки ночью 8 июля — пока известно о двух травмированных, один из них находится в больнице.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Ракетная атака

Ракетная атака / © ТСН.ua

По словам городского головы Киева Виталия Кличко , по состоянию на данный момент в столице известно о двух пострадавших в результате российской ракетной атаки .

Одного из травмированных медики госпитализировали, другому оказали необходимую помощь на месте. На местах попадания и падения обломков продолжают работать спасатели, медики и другие экстренные службы. Информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, что в результате российской баллистической атаки в Киеве возникли пожары в Деснянском и Святошинском районах. На местах работают экстренные службы.

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Дата публикации
Количество просмотров
72
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