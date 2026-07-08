В Саратове после серии взрывов вспыхнул нефтеперерабатывающий завод

НПЗ в Саратове / © из соцсетей

Реклама

В ночь на 8 июля российский Саратов оказался под атакой. По сообщениям местных жителей и мониторинговых Telegram-каналов, в городе раздались взрывы, после чего произошел масштабный пожар на территории Саратовского нефтеперерабатывающего завода.

В соцсетях распространяются кадры, на которых виден густой дым и пламя над предприятием. Очевидцы утверждают, что зафиксировано несколько попаданий по территории НПЗ.

Официальной информации от российских властей о причинах пожара, масштабах повреждений или возможных пострадавших пока нет. Сообщения об атаке и возгорании базируются на показаниях местных жителей и видеозаписях, обнародованных в соцсетях.

Реклама

Трамп похвалил украинские дальнобойные удары по РФ

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время телефонного разговора президент США Дональд Трамп положительно оценил украинскую кампанию по применению дальнобойных дронов.

По мнению Зеленского, американский лидер по-новому взглянул на войну, ведь он хочет быть на стороне преуспевающих.

В то же время, украинский президент обратил внимание на усиление российских воздушных ударов и назвал антибалистическую защиту критической уязвимостью Украины. В связи с этим на саммите НАТО в Анкаре Зеленский намерен встретиться с Трампом и другими лидерами Альянса, чтобы убедить партнеров передать больше систем ПВО.

Он готов вести переговоры даже с теми странами, которые к этому пока не готовы, а также будет настаивать на помощи союзников в производстве собственных украинских систем противовоздушной обороны.

Реклама

Новости партнеров