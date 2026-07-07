В России не осталось ни одного крупного НПЗ, который бы ни был поражен – Зеленский

Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время саммита НАТО, что украинские Силы обороны уже нанесли удары по всем крупным нефтеперерабатывающим заводам России.

Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский.

Это новая реальность. В России не осталось ни одного крупного нефтеперерабатывающего завода, который бы ни был поражен Украиной», — подчеркнул глава государства.

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Заявление последовало после атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Сибири. По словам президента, такие операции демонстрируют новые возможности Украины в сфере применения дальнобойных дронов.

В то же время, Зеленский подчеркнул, что Украина ведет войну исключительно для защиты своей территории и граждан, а не ради геополитических амбиций.

Президент также отметил, что у Украины сегодня есть одни из самых мощных в мире способностей в сфере беспилотных технологий. В этой связи он призвал международных партнеров присоединяться к инициативе Drone Deal, которая предусматривает не только закупку украинских дронов, но и совместное производство, быстрый доступ к средствам защиты критической инфраструктуры, системам противовоздушной обороны и расширению сотрудничества в сфере безопасности.

Напомним, украинские беспилотники атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод в России . Объект расположен на расстоянии около 2500 километров от украинской границы, там разгорелся пожар. Как известно, Омский НПЗ является одним из крупнейших в РФ и ежегодно перерабатывает более 20 миллионов тонн нефти, имея стратегическое значение для топливного снабжения страны. Ожидается, что предприятие может приостановить работу.

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