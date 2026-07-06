Преодолели 2500 километров: дроны атаковали Омский НПЗ в России (фото, видео)

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Дроны ударили по Омскому НПЗ в России, который расположен на расстоянии 2500 км от госграницы Украины. Местные жители сообщили о взрывах. На заводе вспыхнул пожар.

Об этом сообщают РосСМИ.

Яркие кадры обнародовали местные жители. Они не сдерживались, комментируя последствия прилетов.

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Дата публикации 14:25, 06.07.26 Количество просмотров 248 В РФ в результате атаки беспилотников пылает Омский НПЗ

Как известно, это самый крупный российский нефтеперерабатывающий завод, мощность которого составляет более 20 миллионов тонн нефти в год.

Пожар в Омске

Информация об ущербе для россиян уточняется.

Информацию подтвердил и глава ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

«Поражён Омский НПЗ, один из ключевых и удален от нас в РФ. Он приостановит свою работу», — написал он.

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Дата публикации 14:43, 06.07.26 Количество просмотров 288 Омский НПЗ попал под атаку дронов, вспыхнул пожар

Напомним, Силы обороны Украины нанесли удар по Кстовскому нефтеперерабатывающему заводу «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Нижегородской области РФ, после чего на предприятии вспыхнул пожар. Кстовский НПЗ является одним из самых больших в России: он способен перерабатывать до 17 млн тонн нефти в год и обеспечивает производство горючего, которое использует российская армия.

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