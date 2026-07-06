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Преодолели 2500 километров: дроны атаковали Омский НПЗ в России (фото, видео)
Жителям российского Омска 6 июля снова неспокойно, там раздавались взрывы.
Дроны ударили по Омскому НПЗ в России, который расположен на расстоянии 2500 км от госграницы Украины. Местные жители сообщили о взрывах. На заводе вспыхнул пожар.
Об этом сообщают РосСМИ.
Яркие кадры обнародовали местные жители. Они не сдерживались, комментируя последствия прилетов.
Как известно, это самый крупный российский нефтеперерабатывающий завод, мощность которого составляет более 20 миллионов тонн нефти в год.
Информация об ущербе для россиян уточняется.
Информацию подтвердил и глава ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.
«Поражён Омский НПЗ, один из ключевых и удален от нас в РФ. Он приостановит свою работу», — написал он.
Напомним, Силы обороны Украины нанесли удар по Кстовскому нефтеперерабатывающему заводу «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Нижегородской области РФ, после чего на предприятии вспыхнул пожар. Кстовский НПЗ является одним из самых больших в России: он способен перерабатывать до 17 млн тонн нефти в год и обеспечивает производство горючего, которое использует российская армия.