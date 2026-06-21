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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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698
Время на прочтение
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Силы спецопераций ударили по НПЗ в Сибири: дроны преодолели около 2500 км

Силы особых операций поразили нефтеперерабатывающий завод в Тюменской области РФ.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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НПЗ РФ (иллюстративный фото)

НПЗ РФ (иллюстративный фото)

Силы спецопераций ВСУ ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Тюмени в РФ. Украинские беспилотники пролетели около 2500 км.

Об этом сообщили в Силах специальных операций Вооруженных сил Украины.

Атака на Тюменский НПЗ — что известно

По информации ВСУ, операцию провели 20 июня подразделения Deep Strike ССО. Это доказывает, что Украина может наносить все более точные и дальние удары по важным целям врага.

«Силы специальных операций наращивают возможности своих дальнобойных ударов. Все меньше места в России, куда не возвращается начатая россиянами война», — отметили в ССО.

Военные сообщают, что Тюменский НПЗ — крупное предприятие полного цикла. Его мощность составляет 9 миллионов тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное горючее, мазут и авиационное топливо.

Также играет ключевую роль в обеспечении топливом регионов Западной Сибири. В ССО отметили, что и дальше будут бить по враждебным объектам в глубине России, называя такие атаки «дальнобойными санкциями».

ВСУ атакуют НПЗ России — последние новости

Напомним, 18 июня Москву атаковали около 200 дронов — это одна из самых масштабных атак. Один из них попал в нефтезавод в Капотне: из-за густого черного дыма в городе стало темно посреди белого дня.

После удара 18 июня московский НПЗ «Газпромнефть» полностью остановил производство горючего.

Ранее Анатолий Храпчинский заявил, что Украина нашла ключ к защите Москвы, поскольку российская ПВО истощила свои запасы и оказалась не готова к появлению малоразмерных дронов на близком расстоянии.

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Дата публикации
Количество просмотров
698
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