Ученые нашли животное, которое может жить более 400 лет: его детство длится дольше человеческой жизни

Гренландская акула / © Unsplash

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Гренландские акулы официально признаны самыми долговечными позвоночными на планете. Отдельные особи этого вида могут жить до 4 веков. Половое созревание гренландских акул начинается в 150 лет, а их детство завершается в 170 лет.

Об этом пишет Space Daily.

Что мы знаем об уникальных гренландских акулах

Ученые проанализировали 28 самок гренландских акул разного размера — от крошечных особей длиной менее метра до гигантов более пяти метров. У этих акул нет традиционных годовых колец на костях или позвонках, поэтому исследователи разработали альтернативный метод определения возраста этих акул.

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Исследование, опубликованное в журнале Science, показало биологический маркер времени в органах зрения рыбы. Ядро в центре хрусталика глаза акулы формируется еще до рождения и остается неизменным на протяжении всей жизни. Углерод в этих тканях является химическим отражением момента рождения акулы.

Именно поэтому ученые применили метод радиоуглеродного датирования и не забыли учесть скачок уровня углерода-14 в океанах после испытаний ядерного оружия в 1950-х годах. Так удалось определить примерный возраст каждой акулы.

Результаты оказались сенсационными, хотя имеют значительный диапазон неопределенности. Самая большая акула длиной около пяти метров имела ориентировочный возраст 392 года. Однако авторы работы честно отмечают: погрешность метода составляет около 120 лет в обе стороны. То есть реальный возраст этой особи — не менее 272 лет, а по максимальным подсчетам — более 500 лет.

Даже минимум лет гренландской акулы делает ее абсолютным рекордсменом среди хребетных. Если опираться на среднюю оценку, то эта рыба плавала в холодных водах Северной Атлантики еще до того, как появились телескопы.

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Долгая жизнь означает и медленные этапы взросления. Половая зрелость гренландской акулы наступает в 150 лет, а детство завершается в 170 лет.

Она тратит на путь к взрослению больше, чем длится человеческая жизнь. За год акула увеличивается всего на сантиметр. Такой жизненный ритм связан со средой обитания. Акулы живут в воде, температура которой близка к замерзанию, поэтому их метаболизм максимально медленный. Организм долго выполняет все процессы, поэтому дольше живет.

Есть и негативная сторона, ведь акула, которой для размножения сначала нужно прожить 150 лет, в случае чего не успеет быстро восстановить вид. Это делает гренландских акул беззащитными перед людьми.

Раньше за ними массово охотились ради жира из печени, а сегодня они часто становятся случайной добычей в рыболовных сетках. Популяция акул не имеет ресурса для восстановления. Животных защищает только ледяная вода и большая глубина.

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Акулы: последние новости

Напомним, международная группа исследователей под руководством Сигехару Киношиты из Университета Токио впервые собрала самый полный геном гренландской акулы, охватывающий 96,7% ее ДНК.

Это животное является абсолютным рекордсменом среди хребетных по продолжительности жизни — оно способно жить до 400 лет в холодных водах Арктики и Атлантики, растет всего по 1 сантиметру в год и достигает половой зрелости в 170 лет.

Эти акулы почти не болеют раком, поэтому ученые начали искать защитные механизмы в их гигантском геноме. Анализ ДНК помог выявить два потенциальных ключа к долголетию акулы — в белке гистоне H1.0 обнаружили уникальную замену аминокислоты лизин на аргинин.

Также акула имеет 59 копий гена FTH1b, что регулирует уровень железа и процесс ферроптоза. Это помогает организму эффективно уничтожать поврежденные или раковые клетки. Оба варианта остаются гипотетическими.

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