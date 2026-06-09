Где акулы нападают чаще всего: опубликован новый мировой рейтинг

Где акулы нападают чаще всего / © Unsplash

Реклама

Ученые исследовали водную среду и назвали регионы, где самые высокие риски нападения акул. После того как в Средиземном море впервые заметили акулу, список опасных мест пришлось пересмотреть.

Об этом рассказывает Daily Mail.

Регионы с высоким риском нападений акул

В Средиземном море, в акватории между Сицилией и Тунисом, впервые в истории удалось запечатлеть на видео взрослую большую белую акулу. Этот инцидент снова привлек внимание общественности к безопасности на морских курортах, но ученые призывают отдыхающих не паниковать.

Реклама

По словам исследовательницы акул из организации Saltwater Life доктора Лорен Смит, зафиксированная акула находилась вдали от побережья и пляжных зон. Эксперт подчеркнула, что океан является природной средой обитания этих хищников, поэтому подобные единичные случаи должны вызывать уважение к дикой природе, а не страх.

В то же время специалисты отмечают, что путешественникам, которые выбирают другие направления для летнего отдыха, следует проявлять большую осмотрительность. В частности, статус мирового лидера по количеству нападений акул удерживает американский штат Флорида.

По мониторинговым данным, рейтинг самых частых нападений акул за 2025 год таков:

США: 25 укусов.

Австралия: 21 укус.

Багамы: 5 укусов.

Новая Зеландия: 3 укуса.

Вануату: 1 укус.

Фото: Неспровоцированные нападения акул на людей 2025 года

Кроме того, эксперты отмечают отдельные случаи в других странах, в частности, в Канаде зафиксирован первый с 2021 года неспровоцированный инцидент: белая акула повредила сапборд, сам спортсмен не пострадал.

Реклама

В Южной Африке впервые зарегистрирован летальный случай в результате нападения темной акулы. Трагедия произошла во время ежегодной миграции сардин, которая привлекает множество хищников к побережью — жертвой стал фридайвер.

Еще один инцидент произошел у Канарских островов, где акула атаковала гидрофойл-доску британского серфера и нанесла ему ранение в бедро.

Международная база данных о нападениях акул (ISAF), ведущая учет инцидентов с 1500-х годов, опубликовала отчет за прошлый год. Документ базируется исключительно на статистике «неспровоцированных нападений» — случаев, когда человек не совершал никаких действий, которые могли бы повлиять на поведение хищника.

Прошлый год ознаменовался повышенным уровнем смертности. Всего в мире было зафиксировано 65 нападений, что несколько меньше среднего десятилетнего показателя в 72 нападения. Девять нападений акул в 2025 году завершились летально.

Реклама

Высокий уровень смертности в австралийских водах эксперты объясняют присутствием так называемой большой тройки хищников: бычьих, тигровых и крупных белых акул. Директор Флоридской программы исследований акул Гэвин Нейлор отметил, что количество жертв в Австралии могло быть значительно больше, если бы не высокий уровень безопасности на местных пляжах.

Количество нападений акул за последние годы удивительно, поскольку акулы вымирают в результате климатических изменений. По данным директора Флоридской программы исследований акул Гевина Нейлора, из 1200 существующих видов акул примерно 30% находятся под угрозой исчезновения.

Тем не менее общий риск пострадать от акулы остается минимальным. Для сравнения: от укусов акул за год в мире погибли девять человек, тогда как от ударов молнии ежегодно погибает около 24 тысяч человек.

Как уберечься от укуса акулы

Если вы едете на отдых, где потенциально могут быть акулы, например, в Египет, стоит соблюдать следующие правила безопасности:

Реклама

Акулы чаще всего атакуют одиноких пловцов, поэтому плавайте вместе с кем-нибудь.

Не стоит уходить далеко от линии побережья и купаться там, где это запрещено.

Избегайте купания в сумерках и ночью, когда у хищников наступает фаза активной охоты.

Запрещено заходить в воду с кровоточащими открытыми ранами. Женщинам, у которых менструация, нужно быть особенно осторожными.

Не рекомендуется надевать блестящие украшения, если вы собираетесь купаться в море или в океане.

Избегайте зон сброса сточных вод, мест промышленного или спортивного рыболовства, участков между песчаными отмелями, а также зон вблизи крутых подводных обрывов.

В крови акул обнаружили кокаин, кофеин и медикаменты

Напомним, новое международное исследование выявило кокаин, кофеин и обезболивающие препараты в крови акул вблизи Багамских островов. Ученые проанализировали образцы 85 животных у острова Эльютера, и у 28 из них были обнаружены следы этих веществ. Это первый случай фиксации кокаина в крови акул в этом регионе и первый в истории случай обнаружения в ней кофеина.

Загрязнение зафиксировано в районах с активным туризмом, дайвингом и круизными маршрутами. Основными источниками веществ учёные называют неочищенные сточные воды из лодок и последствия урбанизации. Кроме того, хищники могли контактировать с наркотиками непосредственно, исследуя и кусая оказавшиеся в море пакеты с кокаином.

Исследователи предупреждают, что распространение фармацевтических и наркотических веществ в океане грозит морским экосистемам, ведь они повышают уровень стресса у животных и заставляют их тратить энергию на детоксикацию.

Также это создает риски для людей, употребляющих морепродукты.

Реклама

Новости партнеров