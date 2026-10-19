Лайнер сменил курс ради спасения: что произошло в Северном море

Лайнер Aida / © Bild

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Экипаж круизного лайнера Aida спас четырех рыбаков, чье судно загорелось в Северном море. Инцидент произошел во время рейса из немецкого Киля в норвежский Берген.

Об этом сообщает Bild.

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Около 14:30 капитан лайнера Михаэль Шмидт сообщил пассажирам, что судно получило сигнал бедствия. Поскольку круизный лайнер находился ближе всего к месту происшествия, экипаж решил сменить курс и отправиться на помощь.

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Приблизительно через полчаса Aida добралась до горящего рыбачьего судна. К тому моменту над ним уже поднимался густой дым.

Четверо рыбаков успели покинуть охваченное огнем судно и перебраться на спасательный плот. Экипаж круизного лайнера спустил на воду две спасательные лодки, одна из которых доставила мужчин на борт Aida.

По словам капитана, все четверо спасенных чувствуют себя хорошо.

Напомним, ранее речь шла о самолете, который упал в море с высоты 10 км. Пилот перед катастрофой сделал важное заявление.

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