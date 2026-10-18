У частного самолета в полете оторвалась дверь: чем закончился инцидент

Частный самолёт класса CL60. Иллюстративное изображение

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В Нигерии частный самолет авиакомпании Triton Aviation был вынужден совершить аварийную посадку после того, как вскоре после взлета во время полета у него оторвалась дверь. Воздушное судно вернулось в аэропорт вылета, а оторванные двери впоследствии нашли на сельскохозяйственном участке неподалеку.

Об этом пишет издание PEOPLE со ссылкой на сообщения других СМИ.

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Инцидент произошел в четверг, 15 октября, примерно в 16:20 по местному времени. Частный самолет вылетел из международного аэропорта имени Ннамди Азикиве в столице Нигерии Абудже, однако вскоре после взлета возникла ситуация, из-за которой экипаж был вынужден вернуться.

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По данным Gulf News, Sahara Reporters и нигерийского издания The Punch, самолёт направлялся в международный аэропорт имени Мурталы Мухаммеда в Лагосе. Обычный перелёт между этими городами занимает чуть больше часа.

По возвращении воздушное судно встретили пожарные и аварийно-спасательные службы. Сотрудники аэропорта обнаружили, что двери самолета полностью отсутствуют.

Оторванную дверь нашли неподалеку

По данным СМИ, дверь впоследствии обнаружили на расположенном неподалеку сельскохозяйственном участке.

Самолёт относится к типу CL60 — категории частных воздушных судов, которые используются для корпоративных, чартерных и частных перевозок.

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Точное количество людей, находившихся на борту во время инцидента, пока неизвестно. При этом сообщений о пострадавших не поступало.

Причины инцидента выясняются

Нигерийские специалисты по расследованию авиационных происшествий приступили к расследованию с целью установления причин происшествия. Среди возможных версий — механическая неисправность, проблемы с техническим обслуживанием или другие факторы.

На момент публикации обстоятельства, при которых дверь отрывалась во время полёта, оставались невыясненными. Компания Triton Aviation не сразу ответила на запрос PEOPLE о предоставлении комментария.

Напомним, ранее международный рейс American Airlines из Мадрида в Даллас завершился внеплановой посадкой в Нью-Йорке из-за неисправности туалетов.

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