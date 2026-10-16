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Политика
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Украина получит новые F-16: Зеленский объявил детали

По словам главы государства, Украина может получить новые F-16 до конца года.

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Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. / © Associated Press

В ходе саммита с лидерами стран Евросоюза удалось договориться о получении новых истребителей F-16 до конца года.

Об этом глава государства заявил во время брифинга.

Зеленский заявил о «продуктивных встречах», после которых Украина ожидает дополнительных F-16 из Бельгии. Они должны поступить уже до конца года.

«Они сбивают реактивные „Шахеды“ — самые быстрые беспилотники, которые использует Россия», — сказал Зеленский журналистам.

F-16 для Украины — последние новости

F-16 является одним из самых эффективных средств противодействия реактивным дронам РФ. Впрочем, самолетам не хватает боеприпасов, а значительная часть судов требует длительного технического обслуживания. Их результативность ограничивают проблемы с боеприпасами и эксплуатационной поддержкой.

По информации WSJ, более половины истребителей F-16 в Украине уже не готовы к вылетам, или скоро такими будут, из-за проблем с обслуживанием. Источники говорят, что при нынешних темпах эксплуатации и обслуживания Киев иссякнет остаток самолетов до конца года.

В начале октября Владимир Зеленский заявил, что F-16 месяцами простаивают на ремонте в ЕС. По его словам, возвращение отдельных истребителей существенно затягивается, а потому Украина теряет критически важное время в тот момент, когда потребность в защите неба острейшая.

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