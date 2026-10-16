Где в Европе еще можно найти дефицитные ракеты к Patriot – эксперт назвал страны

Patriot / © Associated Press

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У Испании и Греции есть запасы ракет-перехватчиков, которые так сейчас нужны Украине.

Об этом в эфире Киев24 рассказал основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact, участник боевых действий Валерий Боровик.

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«Перехватчики для реактивных дронов могут быть готовы через несколько месяцев. Ракеты PAC-2 и PAC-3 нужны уже сейчас, а в Испании и Греции есть такие боеприпасы, срок хранения которых истекает. Украина должна усилить политические и межгосударственные переговоры, в частности, предложить партнерам временно передать ракеты, чтобы впоследствии вернуть их после выполнения украинских заказов», — сказал он.

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Напомним, The Telegraph пишет, что у Афин и Мадрид есть одни из крупнейших в Европе запасов ракет-перехватчиков, которые критически необходимы Силам обороны Украины для защиты энергосистемы накануне зимы.

Однако правительства Греции и Испании предпочитают держать на складах зенитные ракеты в системах Patriot с почти истекшим сроком эксплуатации вместо того, чтобы передать их Украине.

Чиновники НАТО и Европейского Союза постоянно пытаются убедить руководство обеих стран передать Украине хотя бы ракеты Patriot PAC-2, которые вскоре станут непригодными к использованию.

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