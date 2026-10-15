В Украине снова заканчиваются ракеты к Patriot — CNN

Patriot / © Getty Images

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Украина снова испытывает острую нехватку ракет-перехватчиков для американских систем ПВО Patriot, из-за чего становится более уязвимой перед российскими ударами баллистическими ракетами.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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По словам собеседника телеканала, во время последней массированной атаки почти все российские баллистические ракеты не удалось перехватить именно из-за нехватки ракет для Patriot.

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«Почти все баллистические ракеты, выпущенные во время последнего удара, не были перехвачены из-за нехватки ракет-перехватчиков», — заявил источник CNN.

Во время этой атаки российские баллистические ракеты ударили по трем теплоэлектроцентралям Киева и целились по энергетической инфраструктуре Харькова. В столице в результате ударов погибли четыре человека, еще 25 пострадали.

По данным CNN, это может быть не первый случай, когда запасы перехватчиков Patriot в Украине фактически иссякают.

Еще в августе украинские чиновники сообщали телеканалу, что ракет для комплексов Patriot осталось критически мало. Тогда президент Владимир Зеленский заявил CNN, что у Украины имеется примерно десятая часть необходимого количества перехватчиков.

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По его словам, значительная часть переговоров с союзниками была направлена именно на поиск дополнительных ракет.

В сентябре Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить от США лицензию на производство ракет Patriot. Однако, как отмечает CNN, президент США Дональд Трамп публично не подтвердил готовность согласиться с таким шагом, а лицензию Украина до сих пор не получила.

Поставки ракет для Patriot оказались под дополнительным риском

Ситуация обострилась на фоне ухудшения отношений между Киевом и Вашингтоном после договоренности США с Москвой по импорту российского дизельного горючего и усиления давления на Украину из-за ударов по российской энергетической инфраструктуре.

Зеленский заявлял, что мог бы рассматривать прекращение таких ударов только при условии усиления украинской противовоздушной обороны, в том числе дополнительными перехватчиками для Patriot.

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«Когда я попросил усилить противовоздушную оборону, американцы ответили ослаблением работы Starlink», — заявил президент.

Впоследствии он снова публично призвал США предоставить Украине дополнительные ракеты.

«У американского президента есть все эффективные и необходимые инструменты, чтобы приблизить мир силой, справедливостью и давлением на агрессора. Мы просим о предоставлении Украине дополнительных пакетов ракет для Patriot», — заявил Зеленский.

CNN также сообщает, что администрация Трампа предупредила Украину и европейских союзников о возможности ограничить продажу американского вооружения Европе и обмен разведывательной информацией с Киевом, если Украина не прекратит дальнобойные удары по российским энергетическим объектам.

Трамп при этом отрицал, что США прекратили обмен разведданными с Украиной.

Если Вашингтон решит ограничить продажу оружия европейским странам в рамках механизма PURL, это, по оценке CNN, может поставить под угрозу и будущие поставки Украине ракет-перехватчиков для Patriot.

Так администрация президента США Дональда Трампа хочет заставить Киев прекратить дальнобойные удары по российской энергетической инфраструктуре.

Дефицит таких ракет остается глобальной проблемой. Перехватчики дорогие, а их запасы ограничены, поскольку ряд стран уже потратил часть имеющихся ракет или пытается усилить собственную противоракетную оборону на фоне войны с Ираном.

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