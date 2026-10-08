Стена из дронов и истребители: как НАТО готовится воевать с РФ над Балтией

Подготовка НАТО к столкновению с Россией в небе над Балтией / Иллюстративное фото / © ТСН

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Пока страны Балтии живут в тени гибридных угроз и воспоминаний о советской оккупации, авиация НАТО переходит от мирного патрулирования к полноценной противовоздушной обороне. Международные экипажи круглосуточно контролируют восточную границу Альянса, готовясь к любым провокациям со стороны России.

Об этом говорится в статье CBC News.

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Начнется ли война России с НАТО — что думают в Альянсе

В НАТО считают маловероятным, что Россия намеренно начнет полномасштабную войну против западного Альянса. В то же время, страны Балтии могут оказаться под угрозой, если президент РФ Владимир Путин решит проверить готовность НАТО реагировать на провокации, не предполагающие прямого начала войны.

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Речь идет, в частности, о все более активных действиях российских спецслужб. Среди них — подозрения по поводу организованных Россией поджогов на высокотехнологичных оборонных объектах в Эстонии, а также разоблаченний сговор с планированием взрыва грузового самолета в Германии. Таким образом, Москва, как считается, пытается ослабить готовность западных государств поддерживать Украину.

Представитель британского военного аналитического центра RUSI Джастин Бронк предполагает, что Путин может попытаться воспользоваться напряженными и часто конфликтными отношениями между президентом США Дональдом Трампом и европейскими странами.

«Очевидно, что сейчас большая обеспокоенность возможностью прямой агрессии России против членов НАТО, вероятно, с целью продемонстрировать, что Альянс не придет на военную помощь одному из своих государств-членов», — сказал Бронк.

Способность НАТО противостоять возможной агрессии со стороны России — вопрос, от которого зависит будущее и само существование Альянса.

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Командующий воздушными операциями над странами Балтии генерал-лейтенант Гийом Томас не соглашается с предположениями, что Соединенные Штаты под руководством Трампа могут оказаться ненадежным партнером.

«Я полностью уверен в поддержке американских сил в защите Альянса. У меня нет никаких сомнений. Каждый день я вижу развитие американских сил, и у меня нет никаких сомнений в их поддержке, их постоянной поддержке», — высказался Томас.

Воздушный щит НАТО над странами Балтии

НАТО, основой которого является принципом коллективной обороны, решило на практике продемонстрировать свою готовность защищать восточный фланг. Недавно НАТО пригласило небольшую группу журналистов, чтобы они могли непосредственно увидеть работу воздушного щита над странами Балтии.

Во время полета над Литвой экипаж военного транспортного самолета открыл заднюю рампу. Это дало журналистам возможность с очень близкого расстояния наблюдать за полетом итальянских Eurofighter, испанских F-18 и двигавшихся в плотном строю турецких истребителей.

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По словам Томаса, такие формации истребителей являются лишь внешним проявлением более широких изменений в подходе НАТО к защите восточного фланга.

«Это было изменение подхода — от миссии по патрулированию воздушного пространства к миссии по противовоздушной обороне. Это позволило нам быть более оперативными, гибкими и маневренными, а также продемонстрировать нашу способность защищать наше воздушное пространство», — пояснил генерал-лейтенант.

НАТО и Балтия создают «стену из дронов»

В то же время, воздушная система защиты НАТО над Балтией пока не завершена и продолжает развиваться.

Опыт Украины, где Россия неоднократно использовала разрушительные реактивные беспилотники, заставил страны Балтии ускорить модернизацию собственных систем ПВО. В частности, Латвия разворачивает вдоль своей лесистой восточной границы так называемую «стену из дронов». Проект предполагает создание комплексной системы, способной выявлять и при необходимости уничтожать беспилотники противника.

«Она состоит из интегрированных радаров, перехватчиков и систем управления и контроля, благодаря чему мы можем обнаруживать и, при необходимости, перехватывать вражеский беспилотник», — пояснил государственный секретарь Министерства обороны Латвии Айрис Риквейлис.

В НАТО признают, что создать совершенно непроницаемую систему ПВО невозможно даже теоретически.

В то же время применение тяжелых истребителей для уничтожения небольших разведывательных дронов, двигающихся на низкой высоте, экономически невыгодно. Большие боевые самолеты могут эффективно противодействовать более серьезным угрозам, но их использование против дешевых беспилотников создает значительный дисбаланс расходов.

На одной из литовских авиабаз военные опробовали новую латвийскую систему противодействия беспилотникам Blaze. Комплекс использует перехватчик с пропеллерным двигателем, оборудованный камерами и боевой частью с мощной взрывчаткой. Система способна совершать таран российских дронов на расстоянии до 10 км.

Впрочем, Blaze пока находится на ранней стадии развертывания, потому ее применение еще не стало массовым.

Риквейлис признает, что для полного завершения подготовки системы необходимо проделать еще немало работы. В то же время, он не считает противодействие беспилотникам слабым звеном обороны НАТО. По словам представителя Минобороны Латвии, угроза со стороны российских беспилотников «новая, она развивается, но в то же время с ней уже работают».

Роль Канады в обороне Балтии

Значительную часть ответственности за защиту потенциально уязвимых зон между отдельными элементами оборонной системы НАТО взяла на себя Канада. В течение последних 10 лет участие Оттавы в безопасности региона постепенно усиливалось. Если сначала говорилось о присутствии в составе небольшой боевой группы, то впоследствии Канада перешла к полноценному командованию бригадой. В настоящее время возле российских границ находятся до 3000 канадских военных.

Для нового канадского командующего в регионе одной из главных задач является обеспечение взаимодействия между военными разных стран и поддержание их готовности к боевым действиям.

«Меня всегда беспокоит, чтобы у нас была необходима боевая мощь, чтобы фактически гарантировать выполнение наших обязательств перед НАТО. И она у нас есть. При необходимости мы можем нарастить свои силы», — сказал канадский бригадный генерал Мейсон Сталкер.

Как жители Латвии воспринимают российскую угрозу

Несмотря на уверенность военных командиров и пилотов истребителей в способности Альянса контролировать воздушное пространство, восприятие безопасности среди населения Латвии остается гораздо сложнее.

В центре Риги о советском прошлом страны напоминает Монумент Свободы — высокая каменная колонна, символизирующая длительную борьбу Латвии за независимость. Для многих жителей столицы, ежедневно проходящих мимо него по мощеным улицам, советская оккупация остается не только страницей истории. Это опыт, который непосредственно пережили их семьи.

На фоне полномасштабной войны России против Украины это историческое прошлое поддерживает постоянное чувство опасности, даже если оно не всегда проявляется остро.

«У нас просто есть история отношений с Россией, поэтому я думаю, что нечто подобное может произойти снова. Я каждый день боюсь этого, но просто живу и надеюсь, что наше правительство защитит нас», — сказала 20-летняя студентка музыкального факультета из Риги Льва Розенберг.

Именно на таком психологическом фоне, по оценкам, и пытается играть российская гибридная кампания.

В то же время, для части жителей Старого города Риги присутствие на улицах военных НАТО и Канады, а также боевых самолетов союзников в небе, наоборот, является дополнительной гарантией безопасности. Такого ощущения защищенности, по их словам, не было у предыдущего поколения.

«Латвия является частью НАТО. Поэтому я думаю, что если что-то произойдет… тогда НАТО будет вовлечено, а я не думаю, что России сейчас это нужно. Поэтому не думаю, что что-нибудь произойдет», — сказала Лина Валайне.

Напомним, главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич готовит секретную стратегию быстрой победы в случае нападения РФ на восточный фланг под названием «Теория победы», которую представят 12 октября в Польше. Документ сочетает традиционное вооружение с новейшими технологиями — недорогими дронами, автономными системами и искусственным интеллектом для наведения. Главная цель концепции — остановить наступление сухопутными силами, нанести сокрушительные удары по вражеским системам управления и контроля ради быстрого разгрома противника.

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