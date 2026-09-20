Война НАТО с РФ

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НАТО готово реагировать на возможную эскалацию со стороны России на восточном фланге Североатлантического союза. Для защиты своих территорий союзники подготовили военные планы около 4 тысяч страниц, охватывающих разные сценарии развития событий.

Об этом заявил глава Военного комитета НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне, сообщает Politico.

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«Солдаты и оружие готовы»: НАТО готова к возможной эскалации

Драгоне заявил, что у Альянса необходимые силы и средства для реагирования на потенциальную российскую эскалацию.

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«Альянс готов, структура готова, солдаты… оружие готово», — сказал адмирал журналистам во время встречи 32 высших генералов НАТО в Копенгагене.

По его словам, Альянс продолжает наращивать эти силы как по численности, так и по уровню сложности.

НАТО имеет 4 тысячи страниц военных планов

По словам Драгоне, генералы Альянса не обсуждали в ходе встречи последние предупреждения о возможной российской провокации.

В то же время он отметил, что НАТО имеет около 4 тысяч страниц военных планов, подготовленных для защиты восточного фланга. Они включают сценарии, начиная от минимального кризиса или вмешательства на территории стран Альянса.

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В 2023 году союзники НАТО согласовали три региональных оперативных оборонных плана после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

«Союзники готовы на случай эскалации. В случае нападения мы знаем, как это сделать», — заявил Драгоне.

В Европе предупреждают о возможных провокациях России

Заявление главы Военного комитета НАТО прозвучало на фоне предупреждений европейских лидеров о возможной эскалации со стороны Москвы.

Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее заявил, что в ближайшие месяцы Россия может направить беспилотники или ракеты на одну из стран НАТО, чтобы проверить реакцию Альянса. Подобные заявления впоследствии были озвучены представителями Франции и Нидерландов.

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В последние недели в Европе фиксировали многочисленные нарушения воздушного пространства и попытки диверсий.

Драгоне заявил, что действия России в последние недели и месяцы направлены на то, чтобы подорвать доверие между странами Альянса и ослабить их единство.

«Я хочу четко заявить: эти попытки не разделяют нас. Они обостряют наши инструменты, делая нас гораздо более едиными и решительными», — подчеркнул он.

Напомним, по данным российских СМИ, диктатор Владимир Путин отдал приказ подготовить до 20 тысяч коек для военных. В Германии предупреждают об опасных сценариях.

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