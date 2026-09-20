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«Солдаты и оружие готовы»: НАТО разработало 4 тысячи страниц планов на случай нападения РФ — что известно
У НАТО есть необходимые силы и средства для реагирования на потенциальную российскую эскалацию. Для защиты своих территорий подготовило военные планы около 4 тысяч страниц.
НАТО готово реагировать на возможную эскалацию со стороны России на восточном фланге Североатлантического союза. Для защиты своих территорий союзники подготовили военные планы около 4 тысяч страниц, охватывающих разные сценарии развития событий.
Об этом заявил глава Военного комитета НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне, сообщает Politico.
«Солдаты и оружие готовы»: НАТО готова к возможной эскалации
Драгоне заявил, что у Альянса необходимые силы и средства для реагирования на потенциальную российскую эскалацию.
«Альянс готов, структура готова, солдаты… оружие готово», — сказал адмирал журналистам во время встречи 32 высших генералов НАТО в Копенгагене.
По его словам, Альянс продолжает наращивать эти силы как по численности, так и по уровню сложности.
НАТО имеет 4 тысячи страниц военных планов
По словам Драгоне, генералы Альянса не обсуждали в ходе встречи последние предупреждения о возможной российской провокации.
В то же время он отметил, что НАТО имеет около 4 тысяч страниц военных планов, подготовленных для защиты восточного фланга. Они включают сценарии, начиная от минимального кризиса или вмешательства на территории стран Альянса.
В 2023 году союзники НАТО согласовали три региональных оперативных оборонных плана после начала полномасштабного вторжения России в Украину.
«Союзники готовы на случай эскалации. В случае нападения мы знаем, как это сделать», — заявил Драгоне.
В Европе предупреждают о возможных провокациях России
Заявление главы Военного комитета НАТО прозвучало на фоне предупреждений европейских лидеров о возможной эскалации со стороны Москвы.
Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее заявил, что в ближайшие месяцы Россия может направить беспилотники или ракеты на одну из стран НАТО, чтобы проверить реакцию Альянса. Подобные заявления впоследствии были озвучены представителями Франции и Нидерландов.
В последние недели в Европе фиксировали многочисленные нарушения воздушного пространства и попытки диверсий.
Драгоне заявил, что действия России в последние недели и месяцы направлены на то, чтобы подорвать доверие между странами Альянса и ослабить их единство.
«Я хочу четко заявить: эти попытки не разделяют нас. Они обостряют наши инструменты, делая нас гораздо более едиными и решительными», — подчеркнул он.
Напомним, по данным российских СМИ, диктатор Владимир Путин отдал приказ подготовить до 20 тысяч коек для военных. В Германии предупреждают об опасных сценариях.