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После атаки дронов в Киевской области вспыхнули пожары: густой дым виден над районом (видео)
В Киевской области после атаки БпЛА зафиксировали пожары и повреждения в нескольких районах.
В Киевской области после атаки беспилотников зафиксировали повреждения в нескольких районах. В Бориспольском районе идет ликвидация пожара в складских помещениях, над местом происшествия поднимается густой столб дыма.
Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.
В Бучанском районе в результате атаки БпЛА поврежден автомобиль. На месте возник пожар, который уже был ликвидирован.
В Бориспольском районе загорелись складские помещения и пострадал один человек. Муж получил легкие травмы. Медицинскую помощь ему предоставили на месте, от госпитализации он отказался.
В настоящее время спасатели продолжают ликвидировать пожар. Также поврежден навес и автомобиль в частном домовладении.
В Фастовском районе повреждены здания предприятия и автомобили.
По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
Все необходимые службы продолжают работать на местах.
Ранее мы писали, что из-за пожаров, возникших на Киевщине, в правобережной части Киева может ощущаться запах гари и появляться задымление. Жителей столицы призвали придерживаться рекомендаций, если они почувствуют запах дыма.
В частности, киевлянам советуют закрыть окна и по возможности сократить время пребывания на улице. Также рекомендуется избегать интенсивных физических нагрузок под открытым небом.