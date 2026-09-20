После атаки дронов в Киевской области вспыхнули пожары: густой дым виден над районом (видео)

Пожар в Киевской области / © ТСН

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В Киевской области после атаки беспилотников зафиксировали повреждения в нескольких районах. В Бориспольском районе идет ликвидация пожара в складских помещениях, над местом происшествия поднимается густой столб дыма.

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.

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Дата публикации 18:29, 20.09.26 Количество просмотров 30 В Киевской области после атаки БПЛА вспыхнули пожары

В Бучанском районе в результате атаки БпЛА поврежден автомобиль. На месте возник пожар, который уже был ликвидирован.

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В Бориспольском районе загорелись складские помещения и пострадал один человек. Муж получил легкие травмы. Медицинскую помощь ему предоставили на месте, от госпитализации он отказался.

В настоящее время спасатели продолжают ликвидировать пожар. Также поврежден навес и автомобиль в частном домовладении.

В Фастовском районе повреждены здания предприятия и автомобили.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

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Все необходимые службы продолжают работать на местах.

Ранее мы писали, что из-за пожаров, возникших на Киевщине, в правобережной части Киева может ощущаться запах гари и появляться задымление. Жителей столицы призвали придерживаться рекомендаций, если они почувствуют запах дыма.

В частности, киевлянам советуют закрыть окна и по возможности сократить время пребывания на улице. Также рекомендуется избегать интенсивных физических нагрузок под открытым небом.

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