Счет за свет может оказаться ловушкой: украинцев предупредили о новой схеме

Мошенник (иллюстративное фото) / © ТСН

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В Украине распространяется новая мошенническая схема по фальшивым счетам за электроэнергию. Злоумышленники рассылают электронные письма и сообщения в мессенджерах, маскируя их под официальные сообщения от Министерства энергетики.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Цель мошенников – заставить человека перейти по ссылке на фишинговый сайт, ввести персональные или банковские данные или загрузить вредоносные файлы.

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В результате злоумышленники могут получить доступ к аккаунтам и банковским счетам пользователей. Также существует риск заражения устройства вредоносным программным обеспечением.

В Минэнерго отмечают, что министерство не направляет потребителям счета за электроэнергию и не занимается сбором коммунальных платежей.

Счета на оплату электроэнергии выставляются только поставщиками, с которыми потребитель заключил соответствующий договор.

Чтобы не стать жертвой мошенников, не следует переходить по ссылкам из подозрительных писем и сообщений, вводить персональные или банковские данные на неизвестных сайтах. Информацию об оплате электроэнергии следует проверять только через официальные каналы поставщика.

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Ранее сообщалось, что аферисты от имени СБУ обвиняют украинцев в государственной измене и требуют деньги за «закрытие дела». Чтобы манипуляция выглядела убедительно, преступники посылают в мессенджеры поддельные служебные удостоверения, выписки из реестров или другие фальшивые официальные документы. После создания стрессовой ситуации жертве предлагают «решить вопрос» — перевести средства для закрытия дела или избегания уголовной ответственности.

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