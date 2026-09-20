В России объявили первые результаты выборов в Госдуму: сколько набирает Единая Россия / © ТСН.ua

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В России Центральная избирательная комиссия объявила предварительные результаты выборов в Государственную Думу РФ после обработки первых протоколов.

По данным ЦИК РФ, партия «Единая Россия» набирает 57,54% голосов по партийным спискам, передают пропагандистские информагентства.

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Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) после обработки 13,88% протоколов получает 13,67% голосов, а партия «Новые люди» — 7,96% после обработки первых протоколов.

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По данным экзитполов АЦ ВЦИОМ и ИНСОМАР, в Госдуму не проходят Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Зеленые», «Родина» и Партия прямой демократии. Согласно этим опросам, они не преодолевают 5-процентный барьер.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что, по данным экзитполов, «Единая Россия» якобы «выступила достойно».

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не сомневается в результатах выборов, которые «подтвердят приверженность нынешнему внешнеполитическому курсу России».

По словам Лаврова, результаты выборов должны стать ответом Западу, который, как утверждает российский министр, проводит кампанию против голосования. Он добавил, что ЕС якобы готовится распространить заявление о несоответствии выборов российским стандартам.

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Напомним, РФ пригрозила усилить удары по Киеву. В Минобороны Российской Федерации заявили, что массированная атака на Москву якобы преследовала сорвать выборы, однако, по утверждению российского ведомства, противник не достиг поставленных целей.

Ранее уже сообщалось, в частности международными СМИ, что выборы в Государственную Думу России являются «режиссерским постановлением», призванным создать полноценно функционирующую видимость демократии.

Выборы в Госдуму в РФ продолжались 18-20 сентября. Глава Кремля Владимир Путин обратился к гражданам и заявил, что голосование должно показать, насколько россияне поддерживают военных. Он также увязал результаты голосования с тем, что назвал победой России и сохранением ее суверенитета.

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