Кремль ждет "победу" на выборах, но голосование способно ударить по Путину: что может произойти

Выборы в России. / © Associated Press

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Выборы в Государственную Думу России не являются «нормальными» и являются такой себе «режиссерской постановкой», призванной создать видимость полноценно функционирующей демократии. Хотя реальность этого голосования такая, что его результаты уже известны.

Об этом говорится в анализе корреспондента Sky News.

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По его словам, выборы обеспечат победу руководящей путинской партии «Единая Россия», которую поддерживает Кремль. Это известно заранее, поскольку избирательная система РФ «не предлагает избирателям никакой альтернативы». Хотя в бюллетене представлены 10 партий, «ни одна из них не имеет противоположной позиции по ключевым вопросам», в частности по войне против Украины.

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«Когда какая-то партия все же предлагала альтернативный взгляд, ей не разрешали участвовать в выборах», — говорится в статье.

В то же время цель «фюрера» Владимира Путина состоит в том, чтобы продемонстрировать «единство и стабильность» в период, когда война негативно влияет на ситуацию в стране.

Впрочем, во всем этом есть важный момент, отмечает аналитик. Следует обратить внимание на явку избирателей. Ведь если она будет низкой, это может стать «позорным» и «вредным» для Путина результатом, который могут воспринять как «форму протеста».

Напомним, накануне выборов в Госдуму, которые будут проходить 18-20 сентября, диктатор Владимир Путин обратился к гражданам и заявил, что голосование должно показать, насколько россияне поддерживают военных. Он также увязал результаты голосования с тем, что назвал победой России и сохранением ее суверенитета.

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В то же время независимые медиа сообщают, что на фоне выборов в РФ все чаще говорят о нарушениях и давлении на тех, кто пытается контролировать ход голосования. В частности, на оппозицию. Кроме того, в регионах могут отключать мобильную связь и Интернет из-за «мер безопасности».

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