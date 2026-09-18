Томусяк нежно поздравил беременную Тышкевич с 32-летием: пара похвасталась особенным празднованием в Одессе

Валентин Томусяк и Екатерина Тышкевич / © instagram.com/t.o.m.u.s.y.a.k

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Украинская актриса Екатерина Тышкевич 18 сентября отмечает день рождения. Знаменитости исполняется уже 32 года.

Один из первых артистку поздравил ее муж, актер Валентин Томусяк. Он опубликовал фото беременной жены в Instagram, на котором счастливая Екатерина Тышкевич улыбается и держится за округлившийся животик. Также актер растрогал трогательными словами, которые адресовал возлюбленной.

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«С днем рождения, моя звезда, моя вселенная. Люблю тебя безгранично!» — обратился к жене актер.

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Екатерина Тышкевич / © instagram.com/t.o.m.u.s.y.a.k

Кстати, 18 сентября в семье супругов вообще-то двойной праздник. Дело в том, что мама Екатерины Тышкевич тоже именинница. Пара решила в этом году организовать особенное празднование. Они приехали в родную Одессу актрисы, чтобы провести время с близкими за праздничным столом.

«Мы решили психануть и закатать скромную гулянку на двух именинниц с родственниками в Одессе. Чисто у себя на райончике», — делится артистка.

Валентин Томусяк и Екатерина Тышкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

В Одессе Екатерина Тышкевич тоже получает поздравления. Особенно актрису порадовала мама. Как признается знаменитость, это было так чувственно, что она снова почувствовала себя маленькой девочкой.

«Спасибо мама, что снова чувствую себя маленькой девочкой и за самую вкусную клубнику на завтрак в конце сентября», — обратилась к маме артистка.

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Екатерина Тышкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Напомним, сейчас Екатерина Тышкевич ждет рождения малыша. Недавно артистка откровенно рассказала о ссорах с мужем во время беременности.

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