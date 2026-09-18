Личная жизнь Евгения Сморыгина: неудачный брак с россиянкой и вторая женитьба из-за беременности

Евгений Сморыгин с женой

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Звезда «Дизель Студио», актер и юморист Евгений Сморыгин уже 17 лет живет в счастливом браке с женой Лидией, с которой воспитывает троих детей.

Однако в личной жизни комика были и темные страницы. За его плечами есть неудачный брак, который закончился для юмориста тяжелой болью и длительным восстановлением. Отношения со второй женой тоже начинались очень сложно.

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Итак, редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, что известно о личной жизни Евгения Сморыгина, его браках и детях.

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Евгений Сморыгин с женой и детьми / © instagram.com/smorigin_evgeni

Первый брак с россиянкой, которая ушла от него из-за его переезда в Киев

Первый брак для Евгения Сморыгина оказался мучительным опытом. В юности шоумен был женат на россиянке. Парочка провстречалась три года, после чего юморист повел возлюбленную под венец. Супруги вместе жили в Москве, где в то время комик строил в карьеру. Они поселились в квартире, купленной родителями жены. Евгений Сморыгин обустраивал их семейное гнездышко: сделал ремонт, купил мебель. Однако счастье длилось всего полгода.

Первый брак юмориста закончился из-за его переезда в Киев. Команда КВН, в которой играл Евгений Сморыгин, приняла решение о переезде в столицу Украины. Шоумен тоже поддержал эту идею и позвал жену, чтобы та уехала с ним. Однако избранница комика оказалась иного мнения. Она категорически отказалась, а напоследок еще и добавила, что вообще не любит Евгения Сморыгина.

Евгений Сморыгин / © facebook.com/smorigin

Юморист таки переехал в Киев, однако его состояние оставляло желать лучшего. Он страдал из-за развода и потери возлюбленной. Более того, Евгений Сморигин признавался, что чувствовал себя счастливым только во сне, когда видел жену. Так повторялось по кругу. Однако в конце концов юморист взял себя в руки. Со временем шоумен проанализировал тот период и понял, что просто зависим от жены.

Второй брак, который начался на фоне беременности жены, но со временем перерос в глубокую любовь

Во время переживания тяжелого развода в жизни Евгения Сморыгина появляется женщина по имени Лидия. Они жили в Киеве по соседству. Парочка пересекалась в подъезде, здоровалась друг с другом и опрокидывалась несколькими словами. В конце концов, юморист понял, что ему все больше нравится Лидия и позвал ее на чаепитие.

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Евгений Сморыгин с женой / © instagram.com/smorigin_evgeni

На свидании Евгений Сморыгин сразу дал понять свои намерения. Он объяснил Лидии, что переживает тяжелый развод и не готов размениваться на временные интрижки, и предложил серьезные отношения. Женщина согласилась на эти условия и переехала жить к Евгению Сморыгину. Правда, первый год их совместной жизни сложно назвать счастливым, поскольку пара часто ссорилась и даже пыталась поставить точку.

Однако внезапная беременность Лидии все изменилась. Евгений Сморыгин настоял на браке и венчании. В конце концов, в 2009 году пара узаконила отношения. Они не устраивали громкое празднование, а лишь оформили брак в одном из ЗАГСов Киева, после чего провели вечер в кругу самых близких и родных. В том же году и состоялось венчание. Уже 5 сентября 2009 у супругов родился первенец — сын Алексей.

Евгений Сморыгин с женой и детьми / © instagram.com/smorigin_evgeni

Сейчас Евгений Сморыгин и Лидия уже 17 лет живут в браке. У пары, кроме Алексея, родилось еще двое детей. В 2011 году на свет появилась дочь Елизавета, а в 2013-м — младший сын Александр. Кстати, с годами тоже кардинально изменились и отношения пары. Если сначала их союз строился на честности и ответственности за будущего ребенка, то теперь на крепкой любви и безграничном уважении друг к другу.

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua писала о личной жизни актера Стаса Боклана. Предлагаем узнать, что известно о жене артиста и как выглядят их дети и внуки.

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