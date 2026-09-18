"Я была в шоке": беженка из Украины откровенно рассказала, что происходит в ресторанах Германии

Украинка рассказала, что происходит за кулисами немецких ресторанов / © pexels.com

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Украинская беженка Людмила Русина, которая с начала полномасштабного вторжения России в Украину проживает в Германии, поделилась своими впечатлениями от местного заведения общественного питания.

Женщину удивили местные санитарные нормы и подходы к гигиене, о которых обычные посетители, как правило, даже не догадываются. Об этом она рассказала в своём видео на платформе TikTok.

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Впервые украинке пришлось побывать на кухне немецкого ресторана во время рождественских праздников ещё в 2022 году, когда она помогала персоналу. То, что она увидела за кулисами, потрясло её.

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«Я была в шоке от немецкого ресторана, когда впервые побывала там за кулисами. Когда-то в двадцать втором году (2022 — Ред.) нам пришлось помогать в одном из них на Рождество. Я, мягко говоря, была удивлена, когда увидела, что стаканы там мыли в одной раковине, не меняя воду весь день», — вспоминает Людмила.

По словам женщины, её дочь, которая ещё в студенческие годы подрабатывала на каникулах в немецких заведениях, подтвердила, что подобные вещи являются совершенно обычным явлением в Германии. Более того, немцев очень удивило бы, если бы кто-то из сотрудников по собственной инициативе решил заменить эту воду. После увиденного украинка признается, что пить из такой посуды больше не смогла.

Со временем Людмила стала обращать внимание и на другие бытовые нюансы в немецких кафе и кофейнях. Она заметила, что во многих небольших заведениях часто отсутствуют не только туалеты для посетителей, но и банальная возможность помыть руки перед едой. Кроме того, удивляет и спокойное отношение самих местных жителей к грязи.

«Не раз при мне, когда у немцев в кафе столовые приборы падали прямо на улицу, они поднимали их и продолжали ими есть», — рассказывает беженка.

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Как оказалось, подобные наблюдения — это не просто её личные впечатления. Официальные инспекционные проверки гигиены стаканов для напитков в немецких заведениях общественного питания регулярно показывают неутешительные результаты, особенно когда речь идет о летних площадках и уличных кафе.

«И я не знаю, хорошо это или плохо… Возможно, это укрепляет их иммунитет, и поэтому они так долго живут. А, возможно, и в украинских ресторанах это нормальная практика. Ведь там мне ещё не приходилось бывать за кулисами», — поделилась Людмила.

Украинцы за рубежом — последние новости

Напомним, Германия заняла 50-е место из 53 в международном опросе людей, переехавших жить в другие страны. Об этом рассказала украинская беженка Людмила Русина, по словам которой в исследовании оценивались не общее впечатление от страны, а конкретные критерии — качество жизни, трудоустройство, адаптация, поиск жилья, бюрократию и медицину.

В то же время правительство Польши до 2028 года не планирует индексировать выплаты по программе «800 Плюс», которые получают и украинские беженцы, и не будет менять критерии предоставления помощи.

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