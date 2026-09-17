ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
86
Время на прочтение
2 мин

Одна из стран ЕС готовит Украине 10 ракет для Patriot: что известно

Германия планирует передать Украине 10 ракет-перехватчиков для систем Patriot.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Patriot

Patriot / © Associated Press

Германия планирует послать Украине 10 ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом свидетельствует официальное уведомление Государственного департамента США для Конгресса под номером RSAT 26-11769, подписанное и.о. о. руководителя Бюро по законодательным делам Кейтлин Вулф.

Германия хочет передать Украине 10 ракет для Patriot

Документ подписала представительница Бюро по законодательным делам Госдепа Кейтлин Вулф. Согласно материалам, инициатором помощи выступает правительство Германии, предлагающее передать ракеты модификации MIM-104E GEM-T.

«Украина стремится приобрести эти системы для усиления своих возможностей противовоздушной обороны против продолжающихся российских атак. У Украины уже есть боеприпасы этого же типа», — говорится в документе.

Германия передаст Украине 10 ракет для ЗРК Patriot

Германия передаст Украине 10 ракет для ЗРК Patriot

Конгресс США получил это уведомление 14 августа 2026 года. Ракеты будут отправлены сразу после того, как американские законодатели завершат обязательную процедуру рассмотрения.

Ракеты Patriot для Украины — последние новости

Напомним, Украина может наладить производство более старых ракет PAC-2 GEM-T для Patriot. Они менее эффективны, чем новые PAC-3 MSE, но значительно проще в производстве и могут выпускаться в большем количестве.

Ранее также сообщалось, что, по информации Kyiv Independent, США начали процесс предоставления Украине лицензий на производство ракет-перехватчиков ПВО Patriot.

Впрочем, по мнению некоторых экспертов, лицензия США на ракеты Patriot не спасет Украину от «прилетов» в ближайшие годы, поскольку налаживание производства ракет-перехватчиков занимает достаточно много времени.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie