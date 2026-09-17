Одна из стран ЕС готовит Украине 10 ракет для Patriot: что известно

Patriot / © Associated Press

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Германия планирует послать Украине 10 ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом свидетельствует официальное уведомление Государственного департамента США для Конгресса под номером RSAT 26-11769, подписанное и.о. о. руководителя Бюро по законодательным делам Кейтлин Вулф.

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Германия хочет передать Украине 10 ракет для Patriot

Документ подписала представительница Бюро по законодательным делам Госдепа Кейтлин Вулф. Согласно материалам, инициатором помощи выступает правительство Германии, предлагающее передать ракеты модификации MIM-104E GEM-T.

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«Украина стремится приобрести эти системы для усиления своих возможностей противовоздушной обороны против продолжающихся российских атак. У Украины уже есть боеприпасы этого же типа», — говорится в документе.

Германия передаст Украине 10 ракет для ЗРК Patriot

Конгресс США получил это уведомление 14 августа 2026 года. Ракеты будут отправлены сразу после того, как американские законодатели завершат обязательную процедуру рассмотрения.

Ракеты Patriot для Украины — последние новости

Напомним, Украина может наладить производство более старых ракет PAC-2 GEM-T для Patriot. Они менее эффективны, чем новые PAC-3 MSE, но значительно проще в производстве и могут выпускаться в большем количестве.

Ранее также сообщалось, что, по информации Kyiv Independent, США начали процесс предоставления Украине лицензий на производство ракет-перехватчиков ПВО Patriot.

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Впрочем, по мнению некоторых экспертов, лицензия США на ракеты Patriot не спасет Украину от «прилетов» в ближайшие годы, поскольку налаживание производства ракет-перехватчиков занимает достаточно много времени.

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