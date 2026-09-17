Ряд военных экспертов не исключают, что Россия нанесет массированный удар по Украине в ближайшие дни / © ТСН

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В преддверии так называемых выборов в Госдуму Россия может с большой вероятностью устроить очередную массированную атаку по Украине — такое мнение в комментарии для ТСН.ua высказал военный блогер, имеющий военный опыт — Сергей Мисюра.

Он уточняет, что это исключительно его расчет, предположение, такая себе раскрытая им формула, которой, скорее всего, и руководствуются оккупанты.

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«Сбылся мой прогноз касательно российской атаки в ночь на 17 сентября (по его мнению, таким образом, с помощью этого удара россияне делали разведку боем, чтобы выяснить наличие у Украины противоракет). Следующую атаку враг может совершить в пятницу-субботу, чтобы под видео, на котором изображен, например, горящий Киев, россияне голосовали за «Единую Россию». Это исключительно мой расчет касательно возможной атаки по Украине», — рассказал в комментарии для ТСН.ua Сергей Мисюра.

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К этому он добавил следующее: «С «Калибрами» у них сейчас проблемы — мы немного повредили ракетоносители, но могут запустить их с Каспия. После своих выборов, в октябре, в преддверии отопительного сезона может быть большая атака. Возможно, в то время когда будут испытания теплосети. Больше могут бить тогда, когда будут холода — в ноябре-декабре».

То, что вскоре может быть очередная массированная атака — о такой вероятности говорит и военный эксперт Олег Жданов.

«Удар возможен. Кстати, американская разведка говорит о 72 часах повышенного риска из-за возможных российских комбинированных ударов по Украине. В начале этой недели российская авиация передислоцировалась. Насколько я знаю, наша разведка сообщала о том, что враг подготовил до 40 баллистических и до 50 крылатых ракет. «Шахедов» разных типов они могут запустить несколько сотен. Шаблон России примитивен, его несложно просчитывать. Повышенный риск как обычно — суббота-воскресенье. Запас ракет как минимум на один массированный удар в России есть», — говорит он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в ночь на 17 сентября Киев атаковали баллистические ракеты и ударные дроны. По предварительным данным, обломки упали в четырех районах столицы, повредив гражданские объекты, количество пострадавших увеличивается, среди них есть дети.

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