Какие анализы не стоит сдавать без необходимости: рассказала эндокринолог

Какие анализы не стоит сдавать без необходимости / © Credits

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Сдать «все гормоны для профилактики» — желание, знакомое многим, но далеко не каждый показатель имеет смысл проверять просто для собственного спокойствия. Эндокринолог Евгения Рогальскаяобратила внимание на анализы, результаты которых важно правильно интерпретировать.

Кортизол

По словам врача, сдавать анализ крови на кортизол не стоит без конкретных медицинских показаний. Кортизол — гормон, уровень которого быстро меняется в зависимости от ситуации.

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Даже обычный визит в лабораторию может повлиять на результат, ведь человек приходит натощак, у него низкий уровень глюкозы, он нервничает, а во время забора крови испытывает боль. Все это может привести к повышению уровня кортизола.

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Рогальская объясняет, что кортизол участвует в реакции организма на стресс и голод, поэтому один показатель в крови не всегда даёт полную картину. Врач также упомянула случай пациента, у которого из-за сильного стресса были зафиксированы очень высокие показатели гормонов, связанных с регуляцией работы надпочечников.

Прогестерон на 21-й день цикла

Еще один анализ, к которому врач советует относиться критически, — определение уровня прогестерона именно на 21-й день менструального цикла. Проблема в том, что продолжительность цикла у женщин разная, а уровень прогестерона меняется в зависимости от фазы цикла. Поэтому одна и та же дата не может одинаково подходить всем.

По словам Рогальской, ориентироваться исключительно на такой анализ, а затем автоматически назначать прогестерон — некорректный подход. В качестве примера она привела яркую аналогию: это все равно что дать человеку сметану, когда он ещё даже не сварил борщ.

Гормональные анализы — это не тот случай, когда действует принцип «чем больше, тем лучше». Их следует назначать с учетом симптомов, анамнеза и конкретной клинической ситуации. А полученный результат должен оценивать врач, а не отдельная цифра в лабораторном бланке.

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