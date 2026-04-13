Почему препараты для похудения на основе гормона GLP-1 работают не для всех и у них есть побочные действия

Почему препараты для похудения на основе гормона GLP-1 работают не для всех и имеют побочные действия / © Associated Press

Медики давно говорят о персонализированной медицине, лечение должно подстраиваться под конкретного человека, а не быть универсальным. GLP-1 препараты — яркий пример этого, ведь они имитируют естественные гормоны кишечника, которые контролируют аппетит, переваривание пищи и секрецию инсулина. Однако даже в клинических испытаниях 10-15% пациентов оказались «резистентными к лечению», то есть они не потеряли даже 5% своего веса, об этом рассказало издание The Washington Post.

Исследователи задумались, что влияет на эффективность, кроме возраста, пола или сопутствующих болезней, возможно генетика может сыграть ключевую роль. Они провели опыты в которых изучили более 15 000 геномов и определили две генетические вариации, которые могут прогнозировать, насколько хорошо лекарства сработают и появятся ли побочные эффекты, такие как тошнота или рвота.

Гены, которые определяют успех похудения

Ученые выделили варианты генов GLP1R и GIPR, которые отвечают за рецепторы гормонов, на которые действуют GLP-1 препараты.

GLP1R: люди с определенным вариантом этого гена теряли немного больше веса, от 0,7 до 1,4 кг больше, в зависимости от того, сколько копий гена они имели. Этот же вариант повышал риск тошноты и рвоты.

GIPR: вариант этого гена связан с побочными эффектами при приеме комбинированных препаратов, таких как Мунджаро. В редких случаях, когда у человека есть оба варианта в двух копиях, риск сильных побочных эффектов возрастал в 15 раз.

Эти открытия позволяют частично объяснить, почему один пациент заметно худеет, а другой почти не чувствует изменений, даже если придерживается всех рекомендаций врача.

Генетика и точная медицина

Фармакогеномика — это использование генетической информации для подбора эффективных лекарств. Она уже помогает в лечении редких заболеваний и теперь делает первые шаги в борьбе с ожирением.

Идея заключается в том, чтобы заранее прогнозировать сработает ли препарат и какие побочные эффекты возможны. Это экономит время, деньги и нервы, помогает установить реалистичные ожидания и уменьшить разочарование пациентов.

Как отмечают эксперты, не один, а много генетических вариантов влияют на реакцию организма на GLP-1 препараты. Поэтому полная картина появится только со временем, с развитием персонализированной медицины и генной диагностики.

GLP-1 лекарства — мощный инструмент в борьбе с ожирением, но их эффективность зависит не только от диеты и образа жизни, но и от вашей ДНК. Ученые уже определили конкретные гены, которые влияют на потерю веса и риск побочных эффектов, и это только первый шаг к полноценной персонализированной терапии.

Будущее медицины — за точными, индивидуальными прогнозами, которые помогут выбрать самый эффективный препарат для конкретного человека. А пока главное знать, если GLP-1 не работает для вас, это естественная особенность вашего организма.