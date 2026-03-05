Оземпик и зрение — может ли препарат вызвать слепоту

Оземпик и звезд / © Credits

О возможных побочных эффектах GLP-1 препаратов сегодня говорят все от TikTok до медицинских конференций. После историй об Оземпиковом лице и Оземпиковых детях у медиа появился еще один тревожный термин — Ozempic blindness или слепота от препарата Оземпик.

Издание Cleveland Clinic попыталось объяснить, что действительно известно о влиянии GLP-1 препаратов на зрение и главное, стоит ли волноваться.

Что такое слепота от Оземпика

Начнем с главного, «Оземпиковая слепота» — не медицинский диагноз. Речь идет о возможной связи между приемом семаглутида (действующее вещество Оземпика) и состоянием под названием неартериитная ишемическая нейропатия зрительного нерва – Nonarteritic anterior ischemic optic neuropathy, сокращенно – NAION.

Это заболевание возникает из-за нарушения кровоснабжения зрительного нерва и может вызвать внезапное снижение зрения. Одно из исследований показало повышенный риск NAION у людей, принимавших Оземпик по сравнению с теми, кто не принимал препарат. Однако, и это критически важно, исследователи обнаружили ассоциацию, а не причинно-следственную связь. То есть доказать, что именно препарат вызывает проблему, пока невозможно. Более того, другие исследования не подтвердили такой связи.

Что говорят знатоки

American Academy of Ophthalmology рекомендует врачам обсуждать возможный риск с пациентами, принимающими GLP-1 препараты. Однако важно помнить, что официальных рекомендаций прекращать лечение нет.

Большинство офтальмологов считают, что польза препаратов, как контроль диабета, снижение веса и уменьшение сердечно-сосудистых рисков, преобладает потенциальные риски для глаз. Интересно, что ранние исследования даже предполагают возможный защитный эффект по возрастной макулярной дегенерации (AMD).

Симптомы, которые нельзя игнорировать

Если развивается NAION, возможны следующие проявления:

внезапное, безболезненное ухудшение зрения

затуманивание части поля зрения

ослабление цветового восприятия (дисхроматопсия)

Лечения NAION пока не существует, но со временем примерно у трети пациентов зрение частично восстанавливается.

Группа риска

Механизм NAION связывается с нарушением кровообращения зрительного нерва. Факторы риска включают:

гипертонию

пониженное давление во время сна

сахарный диабет II типа

атеросклероз

апноэ сна

анемию

курение

мигрень

Следует также отметить, что в первых исследованиях предполагалось, что при диабетической ретинопатии GLP-1 могут ухудшать состояние. Однако даже в этих случаях большинство врачей рекомендуют продолжать терапию из-за ее доказанной пользы для контроля диабета.

Когда обращаться к врачу

Если вы принимаете семаглутид и заметили изменения зрения, обязательно обратитесь к врачу в течение нескольких дней. Если зрение ухудшилось внезапно и без боли – это причина для немедленного осмотра. Здесь важна быстрота реагирования, даже если впоследствии окажется, что причина не связана с препаратом.

«Оземпиковая слепота» – это медийный термин, а не медицинский диагноз. Риск развития NAION остается редким и большинство людей, принимающих Оземпик или другие препараты GLP-1, не испытывают никаких изменений зрения.

В то же время, исследования продолжаются, поскольку миллионы людей в мире используют эти препараты, медицинское сообщество стремится лучше понять их влияние на здоровье глаз, как потенциальные риски, так и возможные защитные эффекты.

Главное правило – не паниковать, не прекращать и не начинать лечение самостоятельно, но только под наблюдением врача.