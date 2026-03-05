На целые области Украины идет большая вода, а температура прыгнет вверх: синоптики предупредили об опасном ударе стихии

Погода в Украине готовит «сюрпризы» / © unsplash.com

В Украине начало весны началось с умеренного тепла, ночных заморозков и небольших осадков.

Пока западные и южные регионы уже наслаждаются солнцем, центр и восток находятся под влиянием атмосферных фронтов. Вместе с таянием снега растет и угроза паводков, из-за чего в ряде областей объявлен желтый уровень опасности.

Подробнее о погоде в Украине и каким регионам следует быть начеку — читайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине

В Украине началась метеорологическая весна, хотя из-за влияния европейского антициклона тепло пока «сдержанное», отмечает глава Черкасского областного центра по гидрометрологии Виталий Постригань.

По прогнозу синоптика, северные ветры принесли солнечные дни и морозные ночи, что способствует постепенному таянию снега. Метеоролог сообщает, что до конца недели существенных изменений не ожидается, разве что 6 марта возможна облачность и символические осадки.

По словам синоптика, настоящая волна тепла накроет страну на следующей неделе: под натиском атлантического циклона температура поднимется до +13 градусов тепла днем. При этом сухая погода без значительных осадков продлится как минимум до 20 марта.

В то же время синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит сообщает, что 6 марта на территорию Украины распространится поле пониженного атмосферного давления.

«Уже в пятницу, 6 марта, поле пониженного атмосферного давления распространится на территорию Украины. Поэтому местами ожидаем небольшой мокрый снег днем с дождем. И только на западе страны будет погода без осадков», — рассказал метеоролог.

По данным Украинского гидрометеорологического центра, в Украину будет распространяться поле высокого давления из Западной Европы, поэтому существенных осадков не ожидается. Только ночью в центре и на северо-востоке, а днем на востоке и юго-востоке возможен небольшой мокрый снег с дождем из-за прохождения атмосферного фронта.

Ночью температура будет колебаться от +3 градусов тепла до -2 градусов мороза (в Карпатах до -8 градусов мороза), а днем ожидается до +6 градусов тепла. Теплее всего будет в западных регионах и на юге Одесской области, где столбики термометров поднимутся до +11 градусов выше нуля.

Прогноз погоды в Украине 6 марта / © Укргидрометцентр

Украинцев предупреждают о риске масштабных подтоплений

Синоптики предупреждают, что из-за весеннего половодья 5-8 марта на реках Украины ожидается подъем уровней воды. В Винницкой, Черкасской и Одесской областях на Южном Буге и его притоках вода поднимется на 0,1-0,4 метра с возможным выходом на пойму.

На Николаевщине (реки Кодыма, Мертвовод), в Одесской области (Тилигул) и в Кропивницком (Ингул) будет удерживаться подтопление пойм, что может частично задеть приречные улицы и жилые дома. На Волыни возле села Литовеж ожидается рост уровня Западного Буга на 0,2-0,7 метра. Во всех указанных регионах объявлен желтый уровень опасности.

Предупреждение о подтоплении / © Укргидрометцентр

Предупреждение о подтоплении / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киеве и в Киевской области 6 марта ожидается облачная погода без осадков. Ветер будет дуть северо-западный, 7-12 м/с.

Ночью на дорогах местами будет сохраняться гололедица.

Температура по области ночью будет колебаться от +3 градусов тепла до -2 градусов мороза, днем от +1 до +6 градусов тепла.

По данным портала Sinoptik, 6 марта с самого утра до и вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. Осадков не предвидится.

Температура воздуха ночью составит от +1 до +2 градусов тепла, днем — от +4 до +5 градусов тепла.

Погода в Киеве 6 марта

Погода в Харькове

На Харьковщине и в самом городе Харькове 6 марта будет облачно с прояснениями.

Ночью и утром в области ожидаются небольшие осадки, днем без существенных осадков, на дорогах будет сохраняться гололедица.

Температура воздуха ночью будет колебаться от -3 градусов мороза до +2 градусов тепла, днем — от 0 до +5 градусов тепла.

В Харькове ночью и утром синоптики прогнозируют небольшие осадки, днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит от 0 до -2 градусов мороза, днем до +4 градусов тепла.

Погода в Одессе

6 марта в Одессе и области синоптики прогнозируют переменную облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный, умеренный, с усилением днем до 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от -3 градусов мороза до +3 градусов тепла, а днем прогреется до +10 градусов тепла. В Одессе ожидается около +8 градусов тепла.

На побережье метеорологи прогнозируют легкое волнение моря при температуре воды от +3 до +4 градусов тепла.

Однако в области синоптики предупреждают о риске подтоплений: в течение 5-6 марта на реках Южный Буг, Тилигул, Кодыма, Мертвовод и Ингул возможно поднятие уровня воды около полуметра, а именно на 0,1-0,4 метра.

Предупреждение о риске подтоплений в Одесской области / © Укргидрометцентр

Погода во Львове

На Львовщине 6 марта погоду будет определять поле повышенного атмосферного давления. В области ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром ожидается слабый туман. Ветер будет северо-западный с переходом на восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью по области будет колебаться от -4 градусов мороза до +1 градуса тепла, днем ожидается до +13 градусов тепла.

Во Львове ночью столбики термометра будут показывать от -1 до -3 градусов мороза, днем — до +12 градусов тепла. В то же время синоптики предупреждают об ухудшении видимости в тумане 500 — 1000 метров.

Атмосферное давление будет расти, относительная влажность воздуха уменьшится.

В то же время метеорологи предупреждают о возможном разливе реки Западный Буг на Волыни. С 6 по 8 марта возле села Литовеж вода в реке может подняться более чем на полметра, а именно на 20-70 сантиметров. Из-за этого она может выйти из берегов на низменные участки (поймы). В регионе объявили І уровень опасности, желтый.

Предупреждение о поднятии уровней воды на Львовщине / © Укргидрометцентр

Погода в Днепре

В Днепре и Днепропетровской области 6 марта будет облачно с прояснениями.

В самом городе Днепр и местами по области ожидается небольшой дождь и мокрый снег. Ветер будет дуть северо-западный, 7-12 м/с.

Температура по области будет составлять:

ночью от -3 градусов мороза до +2 градусов тепла;

днем от +1 до +6 градусов тепла.

В Днепре столбики термометра будут показывать:

ночью около 0 градусов;

днем от +3 до +5 градусов тепла.

