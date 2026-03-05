На цілі області України суне велика вода, а температура стрибне вгору: синоптики попередили про небезпечний удар стихії

Погода в Україні готує «сюрпризи» / © unsplash.com

В Україні початок весни розпочався із помірного тепла, нічних заморозків та невеликих опадів.

Поки західні та південні регіони вже насолоджуються сонцем, центр та схід перебувають під впливом атмосферних фронтів. Разом із таненням снігу зростає і загроза паводків, через що в низці областей оголошено жовтий рівень небезпеки.

Детальніше про погоду в Україні та яким регіонам слід бути напоготові — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

В Україні розпочалася метеорологічна весна, хоча через вплив європейського антициклону тепло поки що «стримане», зазначає очільник Черкаського обласного центру з гідрометрології Віталій Постригань.

За прогнозом синоптика, північні вітри принесли сонячні дні та морозні ночі, що сприяє поступовому таненню снігу. Метеоролог повідомляє, що до кінця тижня суттєвих змін не очікується, хіба що 6 березня можлива хмарність та символічні опади.

За словами синоптика, справжня хвиля тепла накриє країну наступного тижня: під натиском атлантичного циклону температура підніметься до +13 градусів тепла вдень. При цьому суха погода без значних опадів триватиме щонайменше до 20 березня.

Водночас синоптик Укргідрометцентру Іван Семиліт повідомляє, що 6 березня на територію України пошириться поле зниженого атмосферного тиску.

«Вже у п’ятницю, 6 березня, поле зниженого атмосферного тиску пошириться на територію України. Тому місцями очікуємо на невеликий мокрий сніг вдень з дощем. І лише на заході країни буде погода без опадів», — розповів метеоролог.

За даними Українського гідрометеорологічного центру, в Україну поширюватиметься поле високого тиску із Західної Європи, тому істотних опадів не очікується. Лише вночі у центрі та на північному сході, а вдень на сході та південному сході можливий невеликий мокрий сніг із дощем через проходження атмосферного фронту.

Вночі температура коливатиметься від +3 градусів тепла до -2 градусів морозу (у Карпатах до -8 градусів морозу), а вдень очікується до +6 градусів тепла. Найтепліше буде у західних регіонах та на півдні Одещини, де стовпчики термометрів піднімуться до +11 градусів вище нуля.

Прогноз погоди в Україні 6 березня / © Укргідрометцентр

Українців попереджають про ризик масштабних підтоплень

Синоптики попереджають, що через весняне водопілля 5–8 березня на річках України очікується підйом рівнів води. У Вінницькій, Черкаській та Одеській областях на Південному Бузі та його притоках вода підніметься на 0,1–0,4 метри з можливим виходом на заплаву.

На Миколаївщині (річки Кодима, Мертвовід), в Одещині (Тилігул) та у Кропивницькому (Інгул) утримуватиметься підтоплення заплав, що може частково зачепити прирічкові вулиці та житлові будинки. На Волині біля села Литовеж очікується ріст рівня Західного Бугу на 0,2–0,7 метри. В усіх зазначених регіонах оголошено жовтий рівень небезпеки.

Попередження про підтоплення / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

У Києві та в Київській області 6 березня очікується хмарна погода без опадів. Вітер дутиме північно-західний, 7-12 м/с.

Вночі на дорогах місцями зберігатиметься ожеледиця.

Температура по області вночі коливатиметься від +3 градусів тепла до -2 градусів морозу, вдень від +1 до +6 градусів тепла.

За даними порталу Sinoptik, 6 березня із самого ранку до й вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Опадів не передбачається.

Температура повітря вночі становитиме від +1 до +2 градусів тепла, вдень — від +4 до +5 градусів тепла.

Погода у Києві 6 березня / © скриншот

Погода у Харкові

На Харківщині та у самому місті Харкову 6 березня буде хмарно з проясненнями.

Вночі та вранці в області очікуються невеликі опади, вдень без істотних опадів, на дорогах зберігатиметься ожеледиця.

Температура повітря вночі коливатиметься від -3 градусів морозу до +2 градусів тепла, вдень — від 0 до +5 градусів тепла.

У Харкові вночі та вранці синоптики прогнозують невеликі опади, вдень без істотних опадів. Температура повітря вночі становитиме від 0 до -2 градусів морозу, вдень до + 4 градусів тепла.

Погода в Одесі

6 березня в Одесі та області синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний, помірний, із посиленням вдень до 9–14 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від -3 градусів морозу до +3 градусів тепла, а вдень прогріється до +10 градусів тепла. В Одесі очікується близько +8 градусів тепла.

На узбережжі метеорологи прогнозують легке хвилювання моря при температурі води від +3 до +4 градусів тепла.

Однак в області синоптики попереджають про ризик підтоплень: упродовж 5–6 березня на річках Південний Буг, Тилігул, Кодима, Мертвовід та Інгул можливе підняття рівня води близько до пів метра, а саме на 0,1–0,4 метри.

Попередження про ризик підтоплень на Одещині / © Укргідрометцентр

Погода у Львові

На Львівщині 6 березня погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. В області очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці очікується слабкий туман. Вітер буде північно-західний з переходом на східний, 3-8 м/с.

Температура вночі по області коливатиметься від -4 градусів морозу до +1 градусу тепла, вдень очікується до +13 градусів тепла.

У Львові вночі стовпчики термометра показуватимуть від -1 до -3 градусів морозу, вдень — до +12 градусів тепла. Водночас синоптики попереджають про погіршення видимості в тумані 500 — 1000 метрів.

Атмосферний тиск зростатиме, відносна вологість повітря зменшиться.

Водночас метеорологи попереджають про можливий розлив річки Західний Буг на Волині. З 6 по 8 березня біля села Литовеж вода в річці може піднятися на понад пів метра, а саме на 20–70 сантимертів. Через це вона може вийти з берегів на низинні ділянки (заплави). В регіоні оголосили І рівень небезпеки, жовтий.

Попередження про підняття рівнів води на Львівщині / © Укргідрометцентр

Погода у Дніпрі

У Дніпрі та Дніпропетровській області 6 березня буде хмарно з проясненнями.

У самому місті Дніпро та місцями по області очікується невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер дутиме північно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області становитиме:

вночі від -3 градусів морозу до +2 градусів тепла;

вдень від +1 до +6 градусів тепла.

У Дніпрі стовпчики термометра показуватимуть:

вночі близько 0 градусів;

вдень від +3 до +5 градусів тепла.

