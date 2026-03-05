Коли до України прийде довгоочікуване потепління: синоптик назвав дати

Весна. / © Associated Press

До України прийшла метеорологічна весна. Втім, тепло у перші дні березня «стримане» та без суттєвих опадів. Причиною є блокувальний атмосферний процес.

Про це повідомив очільник Черкаського обласного центру з гідрометрології Віталій Постригань.

За його словами, над Україною перебуває європейський погожий антициклон. Втім, регіони залишаються на його східній периферії, де панують вітри із північною складовою.

«Це зумовлює морозні ночі та сонячні, по-весняному теплі дні, що забезпечує повільний процес сніготанення та поступовий розвиток та проходження весняної повені на річках», — повідомив синоптик.

Постригань каже, що у найближчі три дні характер погоди істотно не зміниться. Втім, у п’ятницю, 6 березня, під впливом східного процесу можливо тимчасове збільшення хмарності та місцями випадіння невеликого снігу.

«Новий робочий тиждень обіцяє більше тепла до 2-7° вночі та аж 8-13° вдень. Під натиском циклону з південної Атлантики європейський антициклон відступить на схід і Черкащина опиниться в його західній теплій частині. На суттєві опади розраховувати не варто, як мінімум до 20 березня», — наголосив синоптик.

Прогноз погоди на березень

Раніше в «Укргідрометцентрі» дали попередній прогноз про погоду в березні. Синоптики повідомили, що регіонах температура повітря та кількість опад відповідатиме нормі. У перший місяць весни ще може спостерігатися ожеледиця та налипання мокрого снігу.

Водночас синоптик Іван Семиліт каже: незважаючи на підвищення температури, березень ще може здивувати сніговою погодою. Він пояснив, що перший місяць весни є перехідним, а тому коливання і погодні гойдалки можливі.

Своєю чергою, синоптик Ігор Кібальчич назвав найнебезпечніші дати в березні. Температура буде вища за норму, але в деяких областях у середині місяця очікуються морози до -13°. Можливі опади у вигляді дощу або мокрого снігу, сніг поступово танутиме, місцями з’явиться туман.