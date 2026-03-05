Реклама

Серед партій лідерами рейтингу є потенційна партія В.Залужного (22,6%), партія В.Зеленського (17,8%) та партія К.Буданова (13,0%). П’ятивідсотковий бар’єр також долають партія «Європейська Солідарність» (8,8%), партія «Азов» (7,4%), «Третя штурмова» (5,6%), партія І.Терехова та В.Кіма (5,5%), а також партія «Батьківщина» (5,1%).

Лідером рейтингу на можливих президентських виборах є В.Зеленський. Його готові підтримати 29,2% серед тих, хто визначився та піде голосувати. До чільної п’ятірки також входять В.Залужний (25,4%), К.Буданов (12,0%), П.Порошенко (7,1%) та І.Терехов (4,9%).

Партія Терехова і Кіма долає 5-відсотковий бар’єр і проходить до Ради, - опитування (7 фото)

Крім того, громадян питали про ставлення до мирних переговорів - як свідчать результати опитування, українці здебільшого підтримують їхню необхідність. Своєчасними переговори вважають майже 3/4 - 72,8% опитаних. В той час, як 21,1% респондентів вважають, що потрібно чекати більш сприятливого часу.

Більшість опитаних вважає, що вибори, зокрема, вибори Президента можна проводити тільки після того, як буде підписана мирна угода. Такої думки дотримується – 70,7% опитаних. Лише 22,8% респондентів допускає проведення виборів не очікуючи на укладання миру, якщо це буде безпечно.

Щодо умов мирної угоди, то абсолютна більшість – 86,1% опитаних вважають неприйнятним визнання тимчасово окупованих територій Криму, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей територією агресора. При цьому 71,8% вважають таку вимоги категорично неприйнятною.

При цьому припинення бойових дій по лінії розмежування без офіційного визнання тимчасово окупованих територій російськими, як умову мирної угоди, допускають або скоріше допускають – 58,9% опитаних. Неприйнятною або скоріше неприйнятною таку умови мирної угоди вважає – 35,1% респондентів.

Також неприйнятною для українських громадян є вимога щодо зменшення чисельної української армії. Категорично не прийнятною або скоріше не прийнятною назвали таку умову майже 2/3 (63,4%) респондентів.

Опитування проводилося методом телефонного інтерв’ю CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів та програмного забезпечення DigSee SURE. Респондентів запрошували до участі в опитуванні за допомогою телефонних дзвінків, на основі випадкової вибірки телефонних номерів мобільного зв’язку.