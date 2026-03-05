Відома українська співачка здивувала, як її кликали заміж в обмін на тисячу верблюдів

SKYLERR / © instagram.com/skylerr_official

Українська виконавиця SKYLERR, яка раніше здивувала історією знайомства з коханим, відверто розповіла про ситуації, коли чоловіки робили їй дивні та навіть шокувальні пропозиції. За словами артистки, подібні історії траплялися з нею як у підлітковому віці, так і вже під час музичної кар’єри.

Про один із перших таких випадків співачка згадала під час інтерв’ю проєкту «Розмова». Вона пояснила, що через свою зовнішність у багатьох країнах часто має вигляд як «місцева».

«Через таку зовнішність я виходжу "всюди своя", куди не приїду. З мамою була в Єгипті, і мене хотіли купити за тисячу верблюдів. Підходили до мами, з нею безпосередньо розмовляли, аби заміж віддати. Купити — це віддати калим. Тисяча верблюдів — це мільйон доларів», — поділилася співачка.

SKYLERR / © instagram.com/skylerr_official

За словами артистки, це сталося під час поїздки до Єгипту, коли їй було лише 15 років. Тоді місцеві чоловіки зверталися до її матері з пропозиціями видати доньку заміж. Подібна увага швидко змусила родину бути обережнішою.

«Мені було 15 років. Коли ми виїжджали на якісь ринки, там не можна було пройти зі мною», — пригадала виконавиця.

З роками, коли вона стала відомою, дивні ситуації не зникли. За словами співачки, іноді шанувальники можуть поводитися занадто нав’язливо — наприклад, супроводжувати її під час гастролей або з’являтися у різних місцях після концертів.

SKYLERR / © instagram.com/skylerr_official

Один із найбільш несподіваних епізодів стався після корпоративного виступу 2023 року. Тоді до артистки підійшов незнайомий чоловік і озвучив пропозицію, яка її приголомшила.

«Я виступала на корпоративі 2023 року, і дорослий чоловік підійшов до мене після виступу і сам на сам каже: "Я заплачу 60 тисяч доларів за ніч з тобою". Просто підійшов і каже: я плачу тобі певну суму — проведи зі мною ніч. Я просто була шокована, що люди взагалі на таке спроможні», — зізналася вона.

SKYLERR / © instagram.com/skylerr_official

Артистка додає, що подібні ситуації змушують її ще раз переконатися, наскільки дивною іноді може бути поведінка людей. Водночас, за словами SKYLERR, вона намагається ставитися до цього спокійніше та не дозволяти таким випадкам впливати на своє життя і кар’єру.

