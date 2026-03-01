Проти Майкла Джексона посипались нові звинувачення в педофілії: на його родину подали до суду

Майкл Джексон / © Getty Images

Проти відомого американського співака, танцівника та актора Майкла Джексона посипались нові звинувачення в педофілії.

Наприкінці лютого брати та сестри Едвард, Домінік, Марі-Ніколь та Альдо Кашо подали заяву до суду. Вони звинувачують покійного музиканта в торгівлі дітьми з метою сексуальної експлуатації та стверджують, що той нібито знущався над ними, коли ті ще були неповнолітніми, пише People.

Брати та сестри Кашо говорять, що познайомились зі співаком через батька, який працював у готелі, де часто зупинявся Майкл Джексон. У заяві стверджується, що виконавець втерся в довіру до родини, пропонуючи подарунки, прихильність та увагу. Після цього артист нібито ізолював дітей, давав їм наркотики та алкоголь, демонстрував порнографію та особисто знущався над ними. У заяві позивачів стверджується, що насильство з боку співака відбувалось протягом тривалого періоду в різних місцях.

Майкл Джексон / © Associated Press

Представник родини Майкла Джексона вже відреагував на нові скандальні звинувачення. Адвокат стверджує, що слова родини Кашо не відповідають дійсності, а таким чином вони лише "намагаються заробити грошей". І нібито до позову в родини Джексона вимагали кошти за мовчання. Також адвокат зазначив, що раніше інші члени сім'ї Кашо та брат позивачів Френк публічно спростовували, що музикант коли-небудь до когось із них домагався.

Зазначимо, вперше Майкла Джексона звинуватили в сексуальному насильстві над дітьми ще 1993 року. Тоді стверджувалось, що артист нібито домагався до неповнолітнього. Врешті, співак відкинув всі звинувачення, врегулював цей скандал поза судом, заплативши родині хлопчика понад 20 мільйонів доларів.

Майкл Джексон / © Getty Images

2003 року вийшов документальний фільм "Життя з Майклом Джексоном", де він розповів про свою любов до дітей, а також зізнався, що ті ночують у нього в садибі. Артист тоді видав, що не бачить нічого погано в тому, щоб ділити ліжко з неповнолітніми, при цьому музикант наполягав, що в його словах немає сексуального підтексту.

Врешті, наприкінці 2003-го проти Майкла Джексона подали позов до суду, де його звинуватили в семи випадках розбещення дітей і двох випадках споювання неповнолітніх алкогольними напоями. Музикант всі звинувачення заперечував. Врешті, суд виправдав співака за всіма пунктами.

